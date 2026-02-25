Industricidio: La fábrica de heladeras Neba anunció su cierre

En este marco, el trabajador además cuestionó el contexto económico nacional: "Estamos abarrotados de gente que está quedando en el camino, esta política nos está destruyendo, nos está perjudicando a toda la gente trabajadora. Esta política nacional está matando a toda la industria", expresó.

Pese al complejo escenario, los operarios aseguraron que la protesta se desarrolla de manera pacífica y que el diálogo con la empresa no está roto. “Estamos a la espera de lograr una solución”, señalaron.

