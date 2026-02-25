Industricidio: La fábrica de heladeras Neba anunció su cierre

Siguen cerrando empresas en la Argentina, confirmando que el industricidio avanza en el gobierno de Javier Milei. Ahora fue el turno de la fábrica de heladeras NEBA, en Catamarca, que anunció su cierre. 56 trabajadores quedan en la calle.
La fábrica NEBA, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, anunció su cierre definitivo y dejó sin trabajo a 56 empleados, quienes permanecen en el lugar a la espera de una comunicación formal sobre la situación, según publican los medios locales. El pasado 30 de enero, la fábrica ya había despedido a 34 trabajadores.
Según indicaron los trabajadores, la notificación fue transmitida de manera verbal y aún aguardan un informe oficial. Es por eso que permanecerán dentro de la planta aguardando respuestas, en medio de la incertidumbre que genera el cierre de una nueva industria en el parque fabril local.
Los trabajadores señalaron que más de la mitad del plantel tiene entre 50 y 60 años, lo que complica sus posibilidades de reinserción laboral. “La información dada fue verbal. Ya veníamos con una situación incómoda porque mes a mes la producción venía en decremento y no estaba dentro de los cánones normales”, expresó un empleado con 28 años de servicio en la fábrica.
Según publica El Ancasti, los empleados remarcaron que el impacto no es solo laboral sino también social y familiar. “Es una gran pena perder el puesto laboral, no solo por el trabajo sino porque no podemos llevar el pan a nuestras familias. Muchos tenemos una edad avanzada y no vamos a poder reinsertarnos fácilmente. Hoy el mercado laboral no tiene demanda”.
En este marco, el trabajador además cuestionó el contexto económico nacional: "Estamos abarrotados de gente que está quedando en el camino, esta política nos está destruyendo, nos está perjudicando a toda la gente trabajadora. Esta política nacional está matando a toda la industria", expresó.
Pese al complejo escenario, los operarios aseguraron que la protesta se desarrolla de manera pacífica y que el diálogo con la empresa no está roto. “Estamos a la espera de lograr una solución”, señalaron.
