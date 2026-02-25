Industria con doble cara: Mejor que en diciembre pero con derrumbe interanual

A pesar de que el sector de la minería es el más dinámico en la gestión Milei y uno de los pocos que se muestra en expansión, los "minerales no metálicos" tuvieron una baja en la producción de 7,8% en enero de 2026 con una caída de 5,6% anual en el despacho de cemento portland.

En cuanto a los "Alimentos, Bebidas y Tabaco", bajaron 2,9%, con una contracción en la faena bovina de 11,8%, y con la producción de aceites cayendo 0,6% anual.

san juan mineria.jpg La minería estuvo entre las actividades industriales en baja en enero.

Por último, "metales básicos" retrocedieron en enero pasado un 1% al comparar con igual mes del año pasado.

Pesimismo a futuro y esperanza

En cuanto al desempeño de la actividad industrial para el primer semestre de 2026, el informe de Orlando Ferreres & Asociados es bastante pesimista: "Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno".

Luego, esperan que "el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial".

