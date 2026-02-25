Mucha ansiedad hay en el Gobierno por mostrar que la actividad económica se recupera en 2026, más allá de la buena performance de pocos sectores que casi no generan empleo. La consultora Orlando Ferreres & Asociados presentó el dato de enero sobre actividad de la industria, con sabor agridulce.
INFORME DE ACTIVIDAD
Industria con doble cara: Mejor que en diciembre pero con derrumbe interanual
Dos realidades de la actividad industrial. Mejor de diciembre a enero, pero con caída interanual del 4,4%, a niveles de estancamiento históricamente bajos.
Actividad industrial y niveles históricamente bajos
Según el último informe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, la actividad industrial en enero cayó 4,4% en la comparación interanual, pero en la medición desestacionalizada contra diciembre de 2025, mostró una mejoría con un avance del 1,2%.
Entonces, ¿cómo debe medirse el desempeño de la industria?
Desde la consultora explicaron que "las cifras de los primeros dos meses pueden incluir distorsiones por los períodos de vacaciones y las paradas de planta, que pueden darse un año en enero y otro en febrero, alterando la medición al mirar un mes de forma aislada".
Volviendo a las conclusiones del informe en el desagregado por sectores, el trabajo destacó una fuerte caída interanual en el rubro "Maquinaria y Equipo" con un derrumbe del 23,9%. En esa categoría, el sector automotriz registró una fuerte merma en su producción del 30,1%, también en la comparación anual.
A pesar de que el sector de la minería es el más dinámico en la gestión Milei y uno de los pocos que se muestra en expansión, los "minerales no metálicos" tuvieron una baja en la producción de 7,8% en enero de 2026 con una caída de 5,6% anual en el despacho de cemento portland.
En cuanto a los "Alimentos, Bebidas y Tabaco", bajaron 2,9%, con una contracción en la faena bovina de 11,8%, y con la producción de aceites cayendo 0,6% anual.
Por último, "metales básicos" retrocedieron en enero pasado un 1% al comparar con igual mes del año pasado.
Pesimismo a futuro y esperanza
En cuanto al desempeño de la actividad industrial para el primer semestre de 2026, el informe de Orlando Ferreres & Asociados es bastante pesimista: "Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno".
Luego, esperan que "el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial".
--------------
Más noticias en Urgente24:
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
Trump: "Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca"
Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes