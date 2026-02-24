ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

ARCA, el organismo que reemplazó a la antigua AFIP, tomó una nueva medida con el monotributo que afecta a todos los contribuyentes del país. En la misma se incluye a las billeteras virtuales y podría haber problemas por transferencias o pagos con las fintech.
Hoy en día las billeteras virtuales son uno de los medios de pago más utilizados en el país. Ya sea Mercado Pago, Naranja X, Ualá o cualquier otra, las fintech crecieron mucho y tomaron la delantera en las finanzas. ARCA puso bajo la lupa todas las transferencias y depósitos en estas apps.
ARCA cambia todo para el monotributo: qué pasó
La entidad está sumando todos los depósitos en billeteras virtuales, ya sea transferencias propias, de terceros o algún pago que podamos recibir en la app. Sin hacer diferencias, los compara con la facturación y podría haber consecuencias para los contribuyentes.
Ahora no solo cuentan los depósitos en la cuenta bancaria y los movimientos que se realizan en ese tipo de apps, sino también las transacciones en billeteras virtuales. ARCA suma todas esas transferencias y podría hacer una recategorización de oficio a ciertos contribuyentes si nota que los números no coinciden con lo facturado.
Las billeteras virtuales brindan información a ARCA y ahora también descuentan un monto de las transferencias en concepto de ingresos brutos u otras retenciones. El gran problema es que la entidad no discierne entre transferencias de cuentas propias, transacciones habituales entre familia o amigos o algún pago que podemos recibir.
Desde ARCA pueden llegar a tener información de movimientos distinta a la de cada uno, con lo cual siempre conviene revisar y chequear para no caer en la recategorización de oficio o bien la exclusión del monotributo. Son pasos muy importantes a tener en cuenta. El MOREO (Monotributo-Recategoriación de Oficio) es el sistema informático que usa la entidad para cruzar datos, así te puede cambiar de categoría automáticamente si detecta estos ingresos extraños.
