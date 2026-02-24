ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Desde ARCA pueden llegar a tener información de movimientos distinta a la de cada uno, con lo cual siempre conviene revisar y chequear para no caer en la recategorización de oficio o bien la exclusión del monotributo. Son pasos muy importantes a tener en cuenta. El MOREO (Monotributo-Recategoriación de Oficio) es el sistema informático que usa la entidad para cruzar datos, así te puede cambiar de categoría automáticamente si detecta estos ingresos extraños.

