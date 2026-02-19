IGJ, luego de ARCA, dice que no hay ninguna sede de AFA en Pilar

IGJ

La IGJ sostuvo que, antes de modificar el estatuto societario para cambiar su sede, la AFA debía dar “cumplimiento a las obligaciones registrales para con este Organismo que adeudare hasta la fecha del acto administrativo que conformó el traslado de jurisdicción”, e indicó que a la fecha se encuentra pendiente de evaluación final y de inscripción.

Según la IGJ, la AFA nunca respondió satisfactoriamente las observaciones que le hizo el organismo a los balances y estados contables desde 2017 hasta 2024.

En la resolución se indica que inspectores dela IGJ recorrieron la zona que indicó la AFA en el cambio de estatuto y que, incluso después de hablar con los vecinos, comprobaron que no existen oficinas de la AFA en la calle Mercedes de Pilar, tal como había indicado la entidad que dirige Tapia.

Se ha comprobado de un modo irrefutable que la dirección denunciada por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO como su nueva 'sede social' en la provincia de Buenos Aires, corresponde a una localización territorial en la cual dicha asociación civil no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco allí la administración y gobierno de la entidad. Dicho de otro modo, la AFA no tiene su sede social en el lugar que ha denunciado y afirmado tenerlo en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, habiendo denunciado para la realización de su petición una sede social falsa y ficticia.

Año 2024

El 17/10/2024 se realizó una asamblea en la AFA en la que se decidió extender hasta 2029 el mandato de Claudio Tapia y también se autorizó la mudanza de la sede.

Los principales dirigentes del fútbol argentino asistieron al predio Lionel Messi, de Ezeiza, para debatir distintos puntos del orden del día, como la reelección del presidente de la AFA y la anulación de los descensos en la Primera División.

Durante aquella jornada también se nombró al nuevo Comité Ejecutivo con la incorporación de Juan Román Riquelme (Boca Juniors) como vicepresidente primero, y se aprobó la mudanza de la razón social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. También se amplió la cantidad máxima de mandatos consecutivos de cuatro a cinco y se anularon los descensos de la Primera División para la temporada 2024.

