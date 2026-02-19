IGJ, luego de ARCA, dice que no hay ninguna sede de AFA en Pilar

La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el pedido de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para trasladar su sede social a Pilar (Provincia de Buenos Aires), fuera del alcance de la IGJ. Ya lo habia hecho ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el pedido de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para trasladar su sede social a Pilar (Provincia de Buenos Aires), fuera del alcance de la IGJ. Ya lo habia hecho ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
El argumento: “La AFA ha fijado para ese cambio de domicilio una sede social falsa, en un espacio físico y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco en ese predio la administración y gobierno de la entidad”.
Antes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnó el pedido de la AFA de trasladar su domicilio fiscal de la calle Viamonte 1366 a la calle Mercedes 1366 de Pilar tras verificar que ese domicilio no existe.
La nueva sede legal de la AFA en Pilar es el argumentó que usó el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, para sacarle la causa que investiga una mansión de Pilar atribuida a Toviggino al juez porteño Marcelo Aguinsky y mandársela al de Zárate-Campana, Javier Gonzalez Charvay.
IGJ
La IGJ sostuvo que, antes de modificar el estatuto societario para cambiar su sede, la AFA debía dar “cumplimiento a las obligaciones registrales para con este Organismo que adeudare hasta la fecha del acto administrativo que conformó el traslado de jurisdicción”, e indicó que a la fecha se encuentra pendiente de evaluación final y de inscripción.
Según la IGJ, la AFA nunca respondió satisfactoriamente las observaciones que le hizo el organismo a los balances y estados contables desde 2017 hasta 2024.
En la resolución se indica que inspectores dela IGJ recorrieron la zona que indicó la AFA en el cambio de estatuto y que, incluso después de hablar con los vecinos, comprobaron que no existen oficinas de la AFA en la calle Mercedes de Pilar, tal como había indicado la entidad que dirige Tapia.
Año 2024
El 17/10/2024 se realizó una asamblea en la AFA en la que se decidió extender hasta 2029 el mandato de Claudio Tapia y también se autorizó la mudanza de la sede.
Los principales dirigentes del fútbol argentino asistieron al predio Lionel Messi, de Ezeiza, para debatir distintos puntos del orden del día, como la reelección del presidente de la AFA y la anulación de los descensos en la Primera División.
Durante aquella jornada también se nombró al nuevo Comité Ejecutivo con la incorporación de Juan Román Riquelme (Boca Juniors) como vicepresidente primero, y se aprobó la mudanza de la razón social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. También se amplió la cantidad máxima de mandatos consecutivos de cuatro a cinco y se anularon los descensos de la Primera División para la temporada 2024.
--------------------