La nueva edición de Gran Hermano en Telefe arrancó con una camada de influencers que vienen a cambiar la dinámica de la casa: algunos introspectivos, otros verborrágicos e incluso estrategas, pero ninguno vino solo a jugar. ¿Quién va a dominar la convivencia y quién se va a quedar afuera mientras los likes y los seguidores marcan la cancha?
LAS REDES SE METEN AL REALITY
Gran Hermano 2026: Los influencers que entran a romperla y nadie sabe cómo saldrán
El nuevo Gran Hermano le abrió la casa a los influencers: luces, sombras, peleas y estrategias explosivas que prometen prender fuego la Generación Dorada.
Daniela, Titi y Danelik: Cómo las redes se meten en Gran Hermano
Entre las primeras en entrar estuvo Daniela De Lucía, escritora, coach e influencer, que desde el primer momento dejó claro que no viene a dar consejos todo el tiempo, sino a experimentar la casa desde su propia luz y sombra.
"Hola, soy Dani De Lucía, escritora, influencer y coach. Voy a tener luz y sombras, creo que, como la vida, es un equilibrio", dijo al presentarse, y después agregó con firmeza: "Yo acá vengo a jugar". Su estrategia parece ser jugar con su personalidad introspectiva, sus seguidores y su experiencia en desarrollo personal para generar discusiones, alianzas y tensión sin perder foco en su propio recorrido, algo poco habitual en GH, donde la mayoría busca intervenir más en la vida de los demás que en la propia.
En otro extremo aparece Catalina "Titi" Tcherkaski, una TikToker que se presenta sin filtros: "Mi nombre es Catalina, pero me dicen Titi. No me doy vuelta con Cata, así que no lo usen", avisó apenas entró.
Su contenido en redes es totalmente expuesto, habla de su vida, de sus relaciones y de sus amigos, y no teme llevar la misma verborragia al reality: "Amo discutir hasta el punto de llevar a la otra persona hacia mi opinión. Hay dos lados en la vida: está el incorrecto y el mío. Para mí, yo siempre tengo razón". Titi representa ese tipo de jugador que no deja espacio para la neutralidad y promete generar momentos tensos, explosivos y también divertidos, sin filtros ni pausas, algo que seguramente se sentirá en los primeros días de convivencia.
Finalmente, desde Tucumán, Danelik Star, influencer trans con más de 5 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram, llega con un objetivo muy claro: impulsar su carrera como cantante.
Antes de entrar, su nombre ya había sonado fuerte por un conflicto con el ex GH Federico Manzana Farías, donde denunció discriminación y amenazas: "El año pasado fue discriminada y amenazada de muerte por el Manzana en Tucumán por ser trans", contó un usuario de Twitter. Ese episodio le da un plus de tensión y expectativa dentro de la casa, y su estrategia es un combo de exposición, seguidores y talento artístico para consolidarse más allá de las redes.
De las redes al juego: Cómo los influencers reinventan el reality de Telefe
A este combo se sumó Gabriel Lucero, creador de "Gente Rota", una serie animada que representa diversas situaciones utilizando audios bizarros de WhatsApp que la gente le manda por sus redes sociales. Su presencia garantiza humor negro interminable, ironía y caras de pocos amigos: "Le voy a aportar mucho humor negro, mucha ironía, mucho chiste, también mucha molestia, mucha cara de culo. Va a ser difícil que me saquen".
Lo interesante de esta edición es que cada participante llega con una audiencia consolidada, experiencia frente a cámaras y una estrategia pensada para usar esa visibilidad como ventaja dentro del juego. No solo quieren competir dentro de la casa, quieren transferir la popularidad digital a protagonismo televisivo real, algo que marca un cambio en la forma de jugar Gran Hermano.
Con perfiles tan distintos (la introspección de Daniela, la explosividad de Titi, la ambición artística de Danelik y la ironía de Gabriel), Generación Dorada promete más confrontaciones, alianzas estratégicas y momentos virales que nunca, y los espectadores no van a poder despegar la mirada de la pantalla mientras estas figuras intentan equilibrar su vida digital con la convivencia real.
