Gran Hermano 2026: Los influencers que entran a romperla y nadie sabe cómo saldrán

image Titi y Danelik aportan explosividad y ambición artística, sumando seguidores y tensión a la convivencia.

Finalmente, desde Tucumán, Danelik Star, influencer trans con más de 5 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram, llega con un objetivo muy claro: impulsar su carrera como cantante.

Antes de entrar, su nombre ya había sonado fuerte por un conflicto con el ex GH Federico Manzana Farías, donde denunció discriminación y amenazas: "El año pasado fue discriminada y amenazada de muerte por el Manzana en Tucumán por ser trans", contó un usuario de Twitter. Ese episodio le da un plus de tensión y expectativa dentro de la casa, y su estrategia es un combo de exposición, seguidores y talento artístico para consolidarse más allá de las redes.

image

De las redes al juego: Cómo los influencers reinventan el reality de Telefe

A este combo se sumó Gabriel Lucero, creador de "Gente Rota", una serie animada que representa diversas situaciones utilizando audios bizarros de WhatsApp que la gente le manda por sus redes sociales. Su presencia garantiza humor negro interminable, ironía y caras de pocos amigos: "Le voy a aportar mucho humor negro, mucha ironía, mucho chiste, también mucha molestia, mucha cara de culo. Va a ser difícil que me saquen".

image Gabriel Lucero suma humor negro e ironía, mientras todos los influencers usan su popularidad digital como ventaja dentro de la casa.

Lo interesante de esta edición es que cada participante llega con una audiencia consolidada, experiencia frente a cámaras y una estrategia pensada para usar esa visibilidad como ventaja dentro del juego. No solo quieren competir dentro de la casa, quieren transferir la popularidad digital a protagonismo televisivo real, algo que marca un cambio en la forma de jugar Gran Hermano.

Con perfiles tan distintos (la introspección de Daniela, la explosividad de Titi, la ambición artística de Danelik y la ironía de Gabriel), Generación Dorada promete más confrontaciones, alianzas estratégicas y momentos virales que nunca, y los espectadores no van a poder despegar la mirada de la pantalla mientras estas figuras intentan equilibrar su vida digital con la convivencia real.

