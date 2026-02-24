El Nueve baja a Eugenia Tobal y ya suenan nombres fuertes para su reemplazo

Por su parte, la periodista Pía Shaw confirmó que el gerente ratificó el levantamiento del ciclo y adelantó que será reemplazado por Médicos de Familia. También suenan nuevos proyectos. Fabián Doman podría conducir un programa de citas para mayores de 50, mientras Rocío Marengo tendría una reunión clave para sumarse a otra propuesta en desarrollo.

El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y salió mal

En medio de la salida de Beto Casella de El Nueve, el canal apostó a un giro fuerte en la conducción de Bendita. La señal decidió avanzar sin su figura y rearmar el ciclo con nuevos nombres. Pero una jugada pensada para dar que hablar terminó generando un efecto inesperado en redes.

El nombre que volvió a escena fue el de Tamara Pettinato, teniendo en cuenta que su salida del programa estuvo marcada por la polémica tras la difusión de un video en la Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández. Aquella situación impactó de lleno en su continuidad en el panel y abrió un debate público que todavía resuena.

La versión de su regreso comenzó a circular en las redes sociales y luego fue confirmada con matices por el periodista Guido Záffora, quien aclaró que se trataría de una participación por única vez. El ciclo, ahora conducido por Edith Hermida, busca consolidar una nueva etapa tras la partida de su histórico conductor, pero el anuncio alcanzó para encender la conversación digital.

Sin embargo, lejos de celebrarse como una sorpresa positiva, el posible regreso fue duramente cuestionado por los usuarios. En X se multiplicaron las críticas y mensajes de rechazo, dejando en claro que parte del público no olvida la controversia. Así, lo que parecía una movida estratégica del canal terminó desatando una ola de comentarios adversos.

