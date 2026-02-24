Gigante de lácteos atraviesa una profunda crisis que pone en riesgo su continuidad

image Cada vez menos entera.

Lácteos Verónica, de mal en peor

Al respecto, el secretario general de ATILRA, Domingo Possetto, describió un escenario complejo y sin respuestas de parte de la firma. En ese sentido, aseguró que los dueños "prácticamente han abandonado la empresa" y que no logran establecer canales de diálogo efectivos.

El dirigente explicó que la problemática no es de ahora y recordó que en julio de 2025 ya se había producido un freno por falta de pago. Si bien en ese momento se llegó a un pacto por un esquema de pagos semanales, la situación volvió a agravarse.

Entre los conceptos adeudados mencionó parte de los haberes de trabajadores que cumplen funciones fines de semana, una porción de diciembre, la segunda cuota del aguinaldo 2025, la totalidad de enero y parte de febrero, que está próximo a vencer sin certezas de cobro.

Incertidumbre

Por su parte, Alejandro Cabrera, referente gremial de Sunchales, detalló las medidas que viene impulsando el sindicato en el marco del conflicto.

"Estamos asesorando y acompañando a los trabajadores en reclamos individuales que se vuelven colectivos, con el envío de telegramas reclamando sueldos adeudados y el Sueldo Anual Complementario, segunda cuota 2025. Estamos haciendo todo lo que corresponde, cuidando también no dar pasos en falso que dejen a los trabajadores sin representación".

Consultado sobre la posibilidad de que los empleados puedan hacerse cargo de la empresa, Cabrera fue prudente. "Nada es inviable si se dan las condiciones, pero primero la empresa tiene que definir qué va a hacer con Verónica y con los puestos de trabajo. Además, esas decisiones las determina la Justicia, no los sindicatos ni los trabajadores", contó.

image Trabajadores reclaman respuestas y ven en una venta la única salida.

¿Hay salida al final del túnel?

Mientras se aguarda una definición empresarial y eventuales gestiones que permitan encauzar el conflicto, el panorama sigue abierto. Más allá de la protesta, el desafío de fondo radica en encontrar una salida que garantice la continuidad productiva y brinde previsibilidad tanto a los trabajadores como a toda la cadena láctea de la región.

Hoy, la única salida que vislumbran los empleados para destrabar la disputa es la aparición de un inversor externo. En base a eso, la expectativa recae en una posible venta o capitalización que permita inyectar la materia prima necesaria para reactivar las calderas y, fundamentalmente, regularizar la situación salarial de cientos de familias santafesinas que hoy se encuentran en la incertidumbre total.

Desde el gremio ATILRA mencionaron contactos con eventuales interesados, aunque hasta el momento no se formalizó ninguna operación.

Subsidios y ayuda social

Sobre este marco, en la tarde del lunes se realizó una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Suardi para informar sobre las gestiones impulsadas ante la crítica situación que atraviesa la planta industrial de Verónica en esa ciudad.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Leandro Gastaldi, junto al senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González, el secretario de Gobierno Alejandro Bianco, la secretaria de Hacienda Jimena Lingua, la concejal Ingrid Acastello y el coordinador de Producción Martín Borgogno.

Durante la conferencia, las autoridades detallaron las medidas concretas gestionadas para acompañar a los trabajadores en este contexto. Confirmaron la obtención de un subsidio de $450.000 para cada empleado, asistencia para el pago del servicio de energía eléctrica y la entrega de bolsones alimentarios destinados a las familias afectadas.

