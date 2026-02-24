SANTA FE. El conflicto en Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo tras la movilización frente a la planta ubicada en Lehmann, en un contexto de profunda incertidumbre laboral y salarial. Trabajadores, familiares, allegados y representantes del gremio ATILRA fueron quienes se concentraron para visibilizar la situación que vienen atravesando. 700 familias en riesgo.
700 TRABAJADORES EN VILO
Gigante de lácteos atraviesa una profunda crisis que pone en riesgo su continuidad
El conflicto en Lácteos Verónica dejó de ser una advertencia y se transformó en una realidad. Meses de deuda salarial y un futuro peligroso.
Deuda salarial y trabajadores en vilo
Según denunciaron los manifestantes, la principal queja recae en que no perciben sus salarios desde hace dos meses y tampoco pueden desarrollar sus tareas habituales a raíz de la paralización de la planta.
Vale tener en cuenta que la crisis, que lleva aproximadamente un año, no sólo afecta a Lehmann sino también a las sedes de Clason y Suardi. A su vez, mantiene en vilo a cientos de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de la empresa.
Desde hace semanas, la planta permanece sin actividad por la falta de materia prima. La interrupción en la recepción de leche no solo repercute en el personal de fábrica, sino que también compromete a productores y tamberos de la región, que deben reubicar su producción diaria en un mercado cada vez más ajustado.
Los números reflejan el retroceso productivo. Según los datos más recientes, Verónica pasó de procesar 800 mil litros diarios a apenas 300 mil, lo que generó una elevada capacidad ociosa y obligó a desprenderse de su inmueble central. La caída en el volumen impactó de manera directa en la estructura financiera.
Lácteos Verónica, de mal en peor
Al respecto, el secretario general de ATILRA, Domingo Possetto, describió un escenario complejo y sin respuestas de parte de la firma. En ese sentido, aseguró que los dueños "prácticamente han abandonado la empresa" y que no logran establecer canales de diálogo efectivos.
El dirigente explicó que la problemática no es de ahora y recordó que en julio de 2025 ya se había producido un freno por falta de pago. Si bien en ese momento se llegó a un pacto por un esquema de pagos semanales, la situación volvió a agravarse.
Entre los conceptos adeudados mencionó parte de los haberes de trabajadores que cumplen funciones fines de semana, una porción de diciembre, la segunda cuota del aguinaldo 2025, la totalidad de enero y parte de febrero, que está próximo a vencer sin certezas de cobro.
Incertidumbre
Por su parte, Alejandro Cabrera, referente gremial de Sunchales, detalló las medidas que viene impulsando el sindicato en el marco del conflicto.
Consultado sobre la posibilidad de que los empleados puedan hacerse cargo de la empresa, Cabrera fue prudente. "Nada es inviable si se dan las condiciones, pero primero la empresa tiene que definir qué va a hacer con Verónica y con los puestos de trabajo. Además, esas decisiones las determina la Justicia, no los sindicatos ni los trabajadores", contó.
¿Hay salida al final del túnel?
Mientras se aguarda una definición empresarial y eventuales gestiones que permitan encauzar el conflicto, el panorama sigue abierto. Más allá de la protesta, el desafío de fondo radica en encontrar una salida que garantice la continuidad productiva y brinde previsibilidad tanto a los trabajadores como a toda la cadena láctea de la región.
Hoy, la única salida que vislumbran los empleados para destrabar la disputa es la aparición de un inversor externo. En base a eso, la expectativa recae en una posible venta o capitalización que permita inyectar la materia prima necesaria para reactivar las calderas y, fundamentalmente, regularizar la situación salarial de cientos de familias santafesinas que hoy se encuentran en la incertidumbre total.
Desde el gremio ATILRA mencionaron contactos con eventuales interesados, aunque hasta el momento no se formalizó ninguna operación.
Subsidios y ayuda social
Sobre este marco, en la tarde del lunes se realizó una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Suardi para informar sobre las gestiones impulsadas ante la crítica situación que atraviesa la planta industrial de Verónica en esa ciudad.
El encuentro estuvo encabezado por el intendente Leandro Gastaldi, junto al senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González, el secretario de Gobierno Alejandro Bianco, la secretaria de Hacienda Jimena Lingua, la concejal Ingrid Acastello y el coordinador de Producción Martín Borgogno.
Durante la conferencia, las autoridades detallaron las medidas concretas gestionadas para acompañar a los trabajadores en este contexto. Confirmaron la obtención de un subsidio de $450.000 para cada empleado, asistencia para el pago del servicio de energía eléctrica y la entrega de bolsones alimentarios destinados a las familias afectadas.
