Bajo un manto de hermetismo y sin agenda oficial confirmada, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y una de las figuras políticas y económicas más poderosas del Medio Oriente, llegó hoy, 23/02, a la Patagonia Argentina, en lo que —según medios locales— sería su primera visita al país en carácter privado.
VISITA Y ALGO MÁS
El presidente de Emiratos llegó a la Patagonia, ¿a comprar tierras? Piden informes al Ministerio del Interior
En medio de un fuerte hermetismo, el presidente de EAU llegó a Bariloche. La visita entusiasma y preocupa por igual. Río Negro está en el centro de la polémica.
El arribo del mandatario fue precedido por una serie de vuelos desde Abu Dabi con personal de su comitiva y equipamiento, cuyos detalles han sido difundidos con cuentagotas. Según Diario Río Negro, tres aeronaves con integrantes de la delegación tocaron suelo argentino antes del propio vuelo del jeque, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche alrededor de media tarde.
El intenso despliegue, que incluye un operativo de seguridad con más de 200 personas y varios helicópteros, generó expectativas pero también inquietudes en la comunidad local, acostumbrada a la presencia turística pero no a la llegada discreta de un jefe de Estado sin agenda pública.
Los motivos del viaje del emir a la Patagonia
Si bien el viaje es catalogado como “no oficial” y no se ha informado contacto alguno con el gobierno argentino, la presencia de bin Zayed en Bariloche pone a la región en el foco internacional por razones que van más allá del turismo.
Algunos periodistas, como Paulino Rodrigues, sugirieron que el propósito del viaje podría ser comprar tierras. Rodrigues mencionó la posible compra “de un predio de varias hectáreas”.
En este sentido, la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un pedido de informes ante el Ministerio del Interior por la visita del presidente de EAU, advirtiendo que no se trataría de una visita turística sino de adquisiciones de tierras en zonas estratégicas, vinculadas incluso al futuro energético provincial.
Odarda dijo a ANB:
Y agregó:
Un destino de lujo y posible epicentro de negocios
Según LA NACION, la estadía del emir podría ser en el exclusivo complejo Baguales, ubicado unos 60 kilómetros al sur de Bariloche, cerca de la ruta 40 que conduce a El Bolsón. Administrado por el extenista Gastón Gaudio y perteneciente a un empresario qatarí, el lugar ofrece esquí fuera de pista, alojamiento de alta gama y experiencias de nieve extrema, y es uno de los más exclusivos de la región patagónica, como ya había informado Urgente24.
La visita de bin Zayed ocurre en un contexto donde inversores de países árabes han mostrado interés creciente en la Patagonia —tema que también incluye inversiones anteriores en tierra, turismo y proyectos ecológicos de alto valor— aunque con debates sobre sostenibilidad y soberanía local.
El año pasado, el gobierno de Javier Milei permitió la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, una medida que entusiasmó a más de uno y preocupó a otro tanto.
Por ahora, la hermética llegada del presidente de EAU mantiene Bariloche en el centro de la atención regional, y el potencial impacto económico es un tema que recién empieza a evaluarse.
