El presidente de Emiratos llegó a la Patagonia, ¿a comprar tierras? Piden informes al Ministerio del Interior

En este sentido, la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un pedido de informes ante el Ministerio del Interior por la visita del presidente de EAU, advirtiendo que no se trataría de una visita turística sino de adquisiciones de tierras en zonas estratégicas, vinculadas incluso al futuro energético provincial.

Odarda dijo a ANB:

Estamos frente a una situación que exige máxima transparencia y control del Estado. No se trata de una visita turística ni protocolar, sino de operaciones concretas de adquisición de tierras en zonas sensibles, algunas de ellas alcanzadas por el régimen de seguridad de fronteras. Estamos frente a una situación que exige máxima transparencia y control del Estado. No se trata de una visita turística ni protocolar, sino de operaciones concretas de adquisición de tierras en zonas sensibles, algunas de ellas alcanzadas por el régimen de seguridad de fronteras.

Y agregó:

Las compras de tierras se proyectan en la misma provincia donde está prevista la llegada de los buques que transportarán Gas Natural Licuado (GNL), lo que convierte a Río Negro en una pieza central de la estrategia energética nacional. La coincidencia entre energía, territorio y presencia de capitales extranjeros no puede ser ignorada. Las compras de tierras se proyectan en la misma provincia donde está prevista la llegada de los buques que transportarán Gas Natural Licuado (GNL), lo que convierte a Río Negro en una pieza central de la estrategia energética nacional. La coincidencia entre energía, territorio y presencia de capitales extranjeros no puede ser ignorada.

Un destino de lujo y posible epicentro de negocios

Según LA NACION, la estadía del emir podría ser en el exclusivo complejo Baguales, ubicado unos 60 kilómetros al sur de Bariloche, cerca de la ruta 40 que conduce a El Bolsón. Administrado por el extenista Gastón Gaudio y perteneciente a un empresario qatarí, el lugar ofrece esquí fuera de pista, alojamiento de alta gama y experiencias de nieve extrema, y es uno de los más exclusivos de la región patagónica, como ya había informado Urgente24.

La visita de bin Zayed ocurre en un contexto donde inversores de países árabes han mostrado interés creciente en la Patagonia —tema que también incluye inversiones anteriores en tierra, turismo y proyectos ecológicos de alto valor— aunque con debates sobre sostenibilidad y soberanía local.

El año pasado, el gobierno de Javier Milei permitió la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, una medida que entusiasmó a más de uno y preocupó a otro tanto.

Por ahora, la hermética llegada del presidente de EAU mantiene Bariloche en el centro de la atención regional, y el potencial impacto económico es un tema que recién empieza a evaluarse.

