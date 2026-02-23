Ferrari muestra por primera vez el interior de su primer auto eléctrico de 1.000 HP

¿Cuánta potencia real tiene este Ferrari auto eléctrico de última generación?

Este Ferrari no tiene un motor central, tiene cuatro, uno en cada rueda. Eso significa que la tracción integral es inteligente de verdad, permitiendo que el auto "lea" el asfalto y distribuya la fuerza donde más se necesita en milisegundos.

Caballos de fuerza: Supera los 1.000 HP. Sí, leíste bien. Es opulencia pura.

Supera los 1.000 HP. Sí, leíste bien. Es opulencia pura. Aceleración: Clava el cronómetro de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos. Básicamente, te saca los pulmones por la espalda.

Clava el cronómetro de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos. Básicamente, te saca los pulmones por la espalda. Velocidad final: Toca los 310 km/h, demostrando que los eléctricos también saben correr en las ligas mayores.

Toca los 310 km/h, demostrando que los eléctricos también saben correr en las ligas mayores. Autonomía: Promete más de 530 kilómetros. O sea, te podés ir de Capital a Mar del Plata de un tirón y te sobra resto para pasear por la Bristol.

¿Es el interior del Ferrari auto eléctrico la oficina más lujosa del mundo?

Si sos de los que se fijan en los detalles, el interior del Luce te va a volar la cabeza. El tablero no está fijo, se mueve con la columna de dirección. ¿Qué significa esto? Que no importa cómo acomodes el volante, siempre vas a tener las pantallas OLED en tu ángulo de visión. Es una solución de ingeniería que parece obvia pero que nadie se había animado a hacer así de bien.

Además, metieron un panel central móvil y un reloj multifunción protegido por un vidrio que aguanta todo. No es solo para ver la hora, es un centro de comando que incluye cronógrafo y brújula para los que se creen pilotos de F1 los domingos. Y la cereza del postre, una llave inteligente con pantalla de tinta electrónica.

