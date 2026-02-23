El fin de una era o el comienzo de una dictadura tecnológica. No hay punto medio. Maranello acaba de soltarle la correa al Luce, el primer Ferrari eléctrico que promete hacerte olvidar el rugido del motor V12 con una aceleración que te va a dejar la nuca pegada al asiento de cuero italiano.
¿MURIÓ EL MOTOR?
Ferrari muestra por primera vez el interior de su primer auto eléctrico de 1.000 HP
En el habitáculo del primer Ferrari eléctrico, mandan los materiales nobles pero con un giro moderno.
Mientras los nostálgicos lloran por el olor a nafta, el Cavallino Rampante se puso el traje de gala digital para demostrar que se puede ser ecológico sin ser un bodrio.
La noticia cayó como una bomba en el mundo de los superdeportivos. Ferrari no se anda con chiquitas, porque el Luce no es un prototipo para quedar bien con el medio ambiente, es una bestia de cuatro motores que viene a reclamar el trono que marcas como Tesla o Rimac intentaron manotear. Si pensabas que el futuro iba a ser silencioso y aburrido, preparate, porque este auto eléctrico tiene más mala leche que cualquier motor a combustión que hayas manejado en tu vida.
Qué hace tan especial al Luce, el nuevo Ferrari auto eléctrico
Lo primero que tenés que entender es que acá no hay lugar para la timidez. El Luce representa una metamorfosis total. Aunque el diseño de afuera lo tienen guardado bajo siete llaves hasta mayo, lo que mostraron del interior es una locura que mezcla la herencia de las carreras de los años 50 con tecnología que parece ribada de la NASA.
En el habitáculo del primer Ferrari eléctrico, mandan los materiales nobles pero con un giro moderno. Olvidate del plástico barato; acá hay aluminio reciclado y pantallas OLED que te escupen la información en la cara. Pero ojo, que no perdieron el ADN, el volante de tres radios es un guiño directo a los clásicos que manejaban los playboys en la Costa Azul, pero con botones que controlan una potencia que asusta.
¿Cuánta potencia real tiene este Ferrari auto eléctrico de última generación?
Este Ferrari no tiene un motor central, tiene cuatro, uno en cada rueda. Eso significa que la tracción integral es inteligente de verdad, permitiendo que el auto "lea" el asfalto y distribuya la fuerza donde más se necesita en milisegundos.
- Caballos de fuerza: Supera los 1.000 HP. Sí, leíste bien. Es opulencia pura.
- Aceleración: Clava el cronómetro de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos. Básicamente, te saca los pulmones por la espalda.
- Velocidad final: Toca los 310 km/h, demostrando que los eléctricos también saben correr en las ligas mayores.
- Autonomía: Promete más de 530 kilómetros. O sea, te podés ir de Capital a Mar del Plata de un tirón y te sobra resto para pasear por la Bristol.
¿Es el interior del Ferrari auto eléctrico la oficina más lujosa del mundo?
Si sos de los que se fijan en los detalles, el interior del Luce te va a volar la cabeza. El tablero no está fijo, se mueve con la columna de dirección. ¿Qué significa esto? Que no importa cómo acomodes el volante, siempre vas a tener las pantallas OLED en tu ángulo de visión. Es una solución de ingeniería que parece obvia pero que nadie se había animado a hacer así de bien.
Además, metieron un panel central móvil y un reloj multifunción protegido por un vidrio que aguanta todo. No es solo para ver la hora, es un centro de comando que incluye cronógrafo y brújula para los que se creen pilotos de F1 los domingos. Y la cereza del postre, una llave inteligente con pantalla de tinta electrónica.
Más noticias en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."