El boom de Latam Airlines 6 años después de su convocatoria de acreedores

Tan solo 6 años después de declararse en convocatoria de acreedores (Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense), las acciones de Latam han subido 76% en los recientes 12 meses,incluso tras caer en las recientes 3 semanas.

Sus bonos denominados en dólares con vencimiento en 2030 y 2031 han alcanzado máximos históricos, con una rentabilidad del 3,36% en los últimos 3 meses.

Pero en los 5 años últimos también fueron a la convocatoria de acreedores Avianca Holdings, Gol Linhas Aereas Inteligentes y Azul Linhas Aereas Brasileiras sin lograr resultados equivalentes.

La competencia puede resultar abrumadora cuando Latam Airlines pueda ejecutar su recorte de costes anuales en US$ 1.000 millones.

Azul esperó hasta 2025 para declararse en convocatoria y salió la semana pasada, tras recaudar hasta US$ 950 millones en capital nuevo, con una deuda neta de 5,7 veces el Ebitda.

Gol, que salió del Capítulo 11 en 2025 con una financiación de hasta US$ 1.850 millone, no ha registrado beneficios anuales en casi una década y tiene un apalancamiento de más de 6 veces el Ebitda.

Avianca se reestructuró en 2021 y luego recaudó nuevas inversiones por US$ 1.700 millones, redujo su flota y reconfiguró las cabinas para aumentar la capacidad por vuelo. Su ratio de deuda neta a Ebitda se sitúa en poco menos de 3 veces.

Latam_A320-1024x683

La expansión

Pero si bien los ingresos operativos aumentaron un 16% en el último trimestre de 2025, los gastos operativos ajustados totales aumentaron un 12% con respecto al año anterior. Esto se debió al aumento de salarios y costos de mantenimiento.

Sin embargo, esto podría no le impedirá continuar en el liderazgo regional.

En Brasil firmó un acuerdo en septiembre para comprar hasta 74 aviones de fuselaje estrecho a Embraer.

Las entregas comenzarán en el 2do. semestre de 2026, abriendo la puerta a 35 nuevos destinos.

Latam definirá las rutas y ciudades que se atenderán en Brasil en los próximos meses con el 1er. lote de nuevos aviones.

Latam prevé un Ebitda de hasta US$ 4.600 millones en 2026, un aumento con respecto a los US$ 4.100 millones de 2025.

Los ingresos deberían aumentar de los US$ 14.500 millones previstos en 2025 a hasta US$ 16.000 millones en 2026.

