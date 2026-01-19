Denuncia contra Flybondi pide investigar vínculos con Milei y Santiago Caputo

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al funcionamiento comercial de Flybondi. Según el escrito, la empresa estaría realizando operaciones que podrían implicar perjuicios económicos sistemáticos a los usuarios, como "cobros indebidos en la venta de pasajes de bajo costo", "retrasos arbitrarios en los embarques y cancelaciones automáticas", "exigencias de presentación obligatoria entre 35 y 45 minutos antes del embarque, bajo apercibimiento de pérdida del pasaje", y "devoluciones de dinero con demoras de hasta 30 días, aún cuando las cancelaciones no fueran imputables al pasajero".

La denuncia califica este esquema como una posible forma de “extorsión indirecta a los pasajeros”, al combinar precios bajos con condiciones operativas que, en los hechos, terminarían generando cargos adicionales o pérdida del servicio contratado.

El escrito también advierte sobre presuntas violaciones a normas de seguridad aeroportuaria y regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que, según el denunciante, podría afectar directamente la protección de los pasajeros y el cumplimiento de estándares básicos de la aviación comercial.

En ese marco, se solicita que se requieran informes urgentes a la ANAC, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos nacionales e internacionales, a fin de determinar si existieron omisiones de control o autorizaciones irregulares.

Flybondi y los posibles vínculos con funcionarios públicos

Sin formular imputaciones directas, la denuncia menciona la eventual participación o cobertura de funcionarios públicos de alto rango en la operatoria denunciada, señalando que ello deberá ser esclarecido mediante la investigación judicial. En ese sentido, apunta directamente contra el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo.

“El control judicial resulta irrenunciable cuando se encuentran comprometidos fondos públicos, derechos económicos de los consumidores y la responsabilidad institucional de funcionarios”, sostiene el escrito, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las medidas requeridas al Juzgado Federal, el denunciante solicitó:

La apertura de una investigación penal económica preliminar.

El secuestro y resguardo inmediato de la documentación contable y financiera de Flybondi y su presunto adquirente.

Un embargo preventivo por 50 millones de dólares, para garantizar el eventual recupero de activos.

La trazabilidad completa de las operaciones financieras, incluidas transacciones internacionales.

La suspensión cautelar de la venta de pasajes mientras dure la investigación.

Asimismo, pidió la citación testimonial de directivos, funcionarios y toda persona que pudiera aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

En el escrito también se solicitó habilitación de feria judicial y pronto despacho, al advertir que la inacción podría “comprometer responsabilidad funcional del juzgado instructor”.

También planteó la " recusación preventiva del juez Ariel Lijo y cualquier otro magistrado con vínculo funcional con los investigados".

Finalmente, el denunciante dejó planteada una reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, en caso de que no se avance en el esclarecimiento de los hechos.

La denuncia completa:

Denuncia FlyBondi_watermark

ANAC sancionó a Flybondi: El vínculo Scatturice - Milei / Caputo

La semana pasada, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo, señalando que, además, se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Tal como informó Urgente24, el vínculo de Flybondi con la Administración Javier Milei quedó en evidencia cuando Leonardo Scatturice asumió el control de la joven aerolínea 'low cost'. Sin embargo el servicio padece lo que Urgente24 señaló hace meses: las rutas que pretende volar exceden su flota operativa. Y esto no fue corregido. Scatturice ingresó para realizar una reestructuración financiera de una empresa que por sus resultados contables no pudo abrir su capital en Bolsa, fracaso que provocó su venta apresurada, pero no pudo resolver aún el origen de todo: la falta de capacidad instalada suficiente, origen de los problemas de credibilidad.

El otro motivo por el cual Scatturice ingresó a Flybondi, luego de no avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, fue lograr un lobby eficiente con las autoridades regulatorias. Pero esto también tiene un límite: las quejas verificadas de usuarios.

Leonardo Scatturice es el rostro visible de un lobby vinculado al asesor de Milei, Santiago Caputo, para mejorar las relaciones con USA.

No es el único grupo de 'influyentes' movilizados para esa tarea pero sí el más conocido por algunos escandaletes que le ocurrieron, tal como las famosas valijas en un vuelo de su empresa de taxis aéreos, que trajo a su colaboradora Laura Belén Arrieta hasta Ciudad de Buenos Aires.

Scatturice, contratista y proveedor del Estado, tiene una cantidad de negocios en marcha con la Administración Milei.

