Twitter, como conocemos popularmente a X, puede ser una red social espectacular para informarse al instante acerca de lo que pasa en el mundo. Pero ojo, también tiene a varias cuentas dando vuelta que solo se fijan en las visualizaciones para ganar dinero y son una máquina de publicar fake news. Un video sobre Brasil destapó la mentira.
SIN CONTROL
Polémica total en X: La fake news de Brasil que destapó una red de mentiras
En un mundo donde la inteligencia artificial está en auge y las visualizaciones valen más que la verdad, un viral en X desató la alarma y destapó fake news.
Una cuenta muy popular en X llamada EsTendenciaEnX se encargó de difundir el pasado 18 de enero un video sobre olas fuertes en Brasil. El modus operandi de estos usuarios es subir contenido sobre las cosas que, justamente, están siendo tendencia en dicha red social. Sin embargo, se trató de una fake news.
Fake news en X: cuentas sin control y desastre
La publicación del 18 de enero se titulaba "Brasil: porque una ola gigante se los comió a todos, no hay ahogados". Justamente este suceso habría ocurrido días después del meteotsunami que hubo en la Costa Atlántica de Argentina. Pero todo se trató de una farsa, ese video era viejo y lo subió una cuenta similar hace casi un año atrás.
El 19 de marzo de 2025 la cuenta PorqueTTArg subió el mismo video con igual fragmento a X. El mismo tuvo 12.5 millones de visualizaciones. Ni lentos ni perezosos, casi un año después, una cuenta similar usó el mismo modus operandi sin que nadie se diera cuenta que se trataba de un video viejo. Así, como este caso, hay miles. Todos los días podemos estar viendo cosas que pasaron hace meses o incluso años cuando nos hacen creer que es algo actual.
Hoy en día en la red social de Elon Musk lo que vende son las visualizaciones, interacciones y todo lo que devuelva dinero. Las cuentas verificadas solamente quieren ganar y no importa si es a costa de la verdad o la preocupación de la gente. Aquellos que vieron el video se preguntaron si ese fenómeno tuvo algo que ver con el ocurrido en la Costa Atlántica días anteriores, sin tener idea que era algo viejo. Así se propagan las fake news y nadie controla absolutamente nada.
Grok, la inteligencia artificial de X, tampoco se queda atrás. No tiene idea de los contenidos que se suben en su propia plataforma, tampoco la cronología de los hechos y no es capaz de desmentir absolutamente nada. Un usuario le consultó lo siguiente: "¿Fue el mismo día que ocurrió el fenómeno en Santa Clara del Mar? ¿Coincide el día y la hora? ¿Dónde más ocurrió?". La respuesta no sorprenderá: "El evento de la ola gigante en Santa Clara del Mar ocurrió el 12 de enero de 2026 alrededor de las 16:30. El video de Brasil parece ser de un incidente en Río de Janeiro, posiblemente el 6 o 13 de enero". Lo que no sabe esta IA es que el video es de marzo de 2025.
