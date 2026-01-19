Grok, la inteligencia artificial de X, tampoco se queda atrás. No tiene idea de los contenidos que se suben en su propia plataforma, tampoco la cronología de los hechos y no es capaz de desmentir absolutamente nada. Un usuario le consultó lo siguiente: "¿Fue el mismo día que ocurrió el fenómeno en Santa Clara del Mar? ¿Coincide el día y la hora? ¿Dónde más ocurrió?". La respuesta no sorprenderá: "El evento de la ola gigante en Santa Clara del Mar ocurrió el 12 de enero de 2026 alrededor de las 16:30. El video de Brasil parece ser de un incidente en Río de Janeiro, posiblemente el 6 o 13 de enero". Lo que no sabe esta IA es que el video es de marzo de 2025.

