Following the victory of Senegal in a controversial Africa Cup final thousands of migrants took to the streets to cause havoc



Europeans shouldn't be living like this



El impacto del partido ayuda a dimensionar el alcance de los festejos. La final de la Copa África reunió a más de 3,4 millones de espectadores en Francia, reflejo del interés que despierta el torneo entre las diásporas africanas. Según datos del consulado, alrededor de 300.000 senegaleses residen en el país, una cifra que cobra aún mayor peso si se tiene en cuenta que más de 1,3 millones de marroquíes viven actualmente en territorio francés.

Desde las autoridades señalaron que la intervención respondió al incumplimiento de las restricciones vigentes y a la necesidad de restablecer el orden público. Al mismo tiempo, reconocieron que las celebraciones comenzaron de manera pacífica y que la tensión se fue incrementando con el correr de las horas.

The inevitable invader disorder hit Europe.



With both teams, Senegal and Morocco being Muslim countries, the lowest IQ range of Muslim countries, whoever wins, they all riot.



Mass deportations 2026

Una final polémica y cargada de tensión hasta el final

La final de la Copa Africana de Naciones fue tan intensa como polémica. Senegal y Marruecos protagonizaron un duelo áspero en Rabat, marcado por decisiones arbitrales controvertidas. Sobre el cierre del tiempo reglamentario, a Senegal le fue anulado un gol por una falta previa, mientras que Marruecos dispuso de un penal muy discutido en los últimos minutos, sancionado sobre Brahim Díaz.

La ejecución quedó en manos del jugador del Real Madrid, quien falló el disparo desde los doce pasos. Antes del remate, el clima fue tenso: los jugadores de Senegal se retiraron momentáneamente al vestuario en señal de protesta por el fallo arbitral y regresaron minutos después para que se ejecutara el penal.

Ya en el tiempo suplementario, Senegal golpeó rápido. A los 94 minutos, Gueye sacó un remate potente al ángulo que venció al arquero Bono y terminó siendo el gol decisivo. A partir de allí, el conjunto senegalés resistió con firmeza el resto de la prórroga y selló la consagración continental.

La forma en que se dio la victoria, bajo la lluvia y tras una final cargada de tensión, fue uno de los detonantes de los festejos masivos que se replicaron en distintos países, especialmente en Francia, donde la celebración terminó derivando en disturbios.

Embed - HIGHLIGHTS | Senegal Morocco | #TotalEnergiesAFCON2025 - Final |

