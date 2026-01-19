Se les fue de las manos: los festejos por el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones se trasladaron a las calles de París y terminaron derivando en escenas de caos y tensión. Lo que comenzó como una celebración masiva tras la final disputada en Rabat escaló hasta desembocar en disturbios y enfrentamientos con la policía francesa.
ENTRE FESTEJOS Y TENSIÓN EN FRANCIA
Disturbios en París tras la victoria de Senegal en la Copa África: hay más de 60 detenidos
La consagración de Senegal en la Copa de África derivó en incidentes y represión policial en distintos puntos de París. Hubo detenidos y agentes heridos.
Varias horas antes del partido decisivo, las autoridades habían advertido sobre posibles incidentes y desplegado un amplio operativo de seguridad en la capital. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo era prevenir desbordes y garantizar el normal funcionamiento de la ciudad durante una noche que se anticipaba de alta convocatoria.
En ese marco, la Prefectura de Policía de París prohibió concentraciones en los Campos Elíseos y el uso de fuegos artificiales. Sin embargo, tras el triunfo senegalés, miles de personas salieron igualmente a celebrar en distintos puntos de la ciudad, dando lugar a una serie de episodios que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Represión policial y más de 60 detenidos
La respuesta de las fuerzas de seguridad no tardó en llegar. Según el balance oficial difundido por el Ministerio del Interior, los incidentes dejaron más de 60 personas detenidas durante la noche, además de enfrentamientos aislados en distintos puntos de París, con focos especialmente visibles en barrios del norte como Barbès y Château Rouge.
Las imágenes de la represión policial en zonas céntricas como los Champs-Élysées y sus alrededores comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En los videos se observan cargas, corridas y detenciones en medio de los festejos, en su mayoría con banderas de Senegal visibles entre los manifestantes. Si bien no se pudo confirmar la participación de simpatizantes de Marruecos en los incidentes, el contexto estuvo marcado por la fuerte presencia de aficionados de las comunidades senegalesa y marroquí, ambas numerosas en la capital francesa.
El impacto del partido ayuda a dimensionar el alcance de los festejos. La final de la Copa África reunió a más de 3,4 millones de espectadores en Francia, reflejo del interés que despierta el torneo entre las diásporas africanas. Según datos del consulado, alrededor de 300.000 senegaleses residen en el país, una cifra que cobra aún mayor peso si se tiene en cuenta que más de 1,3 millones de marroquíes viven actualmente en territorio francés.
Desde las autoridades señalaron que la intervención respondió al incumplimiento de las restricciones vigentes y a la necesidad de restablecer el orden público. Al mismo tiempo, reconocieron que las celebraciones comenzaron de manera pacífica y que la tensión se fue incrementando con el correr de las horas.
Una final polémica y cargada de tensión hasta el final
La final de la Copa Africana de Naciones fue tan intensa como polémica. Senegal y Marruecos protagonizaron un duelo áspero en Rabat, marcado por decisiones arbitrales controvertidas. Sobre el cierre del tiempo reglamentario, a Senegal le fue anulado un gol por una falta previa, mientras que Marruecos dispuso de un penal muy discutido en los últimos minutos, sancionado sobre Brahim Díaz.
La ejecución quedó en manos del jugador del Real Madrid, quien falló el disparo desde los doce pasos. Antes del remate, el clima fue tenso: los jugadores de Senegal se retiraron momentáneamente al vestuario en señal de protesta por el fallo arbitral y regresaron minutos después para que se ejecutara el penal.
Ya en el tiempo suplementario, Senegal golpeó rápido. A los 94 minutos, Gueye sacó un remate potente al ángulo que venció al arquero Bono y terminó siendo el gol decisivo. A partir de allí, el conjunto senegalés resistió con firmeza el resto de la prórroga y selló la consagración continental.
La forma en que se dio la victoria, bajo la lluvia y tras una final cargada de tensión, fue uno de los detonantes de los festejos masivos que se replicaron en distintos países, especialmente en Francia, donde la celebración terminó derivando en disturbios.
