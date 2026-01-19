Economista Martín Redrado, extitular del Banco Central y titular de la Fundación Capital en declaraciones este lunes (19/1) a Radio Rivadavia expuso serios reparos al acuerdo UE-Mercosur, que Javier Milei intenta sancionar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.
"En el acuerdo UE-Mercosur la Argentina tiene la cancha desnivelada"
Mientras el Gobierno festeja el acuerdo UE-Mercosur y busca que se apruebe en el Congreso en febrero, l economista Martín Redrado plantea serios reparos.
Acuerdo UE-Mercosur y la "cancha desnivelada" según Martín Redrado
“presenta tres desafíos: estratégico, económico y comercial. En cuanto al desafío estratégico, este es el primer acuerdo comercial que Argentina y el Mercosur firman desde 2003. Tras eso entró en un letargo. El desafío aquí es si se trata de un nuevo comienzo del Mercosur de integración productiva con el mundo, más allá de USA y China".
En cuanto al desafío económico, Redrado explicó: “le veo al acuerdo un perfil donde Argentina puede sacar más ventaja en materia de inversiones que en materia comercial. El desafío es integrarnos en ser eslabones productivos de la cadena de suministros global, con Europa tenemos complementación, pero la clave es la complementación en industria de transición energética como el gas”.
Por último, en cuanto al desafío comercial, el economista expresó sus reparos, especialmente en cuanto a cómo le afectará a la Argentina: “ Tenemos la cancha desnivelada. Donde Argentina es más competitivo como en artículos agrícolas y primarias, Argentina tiene cupos, no puede exportar más de, por ejemplo, 30.000 toneladas de carne, maíz o trigo…lo novedoso de este acuerdo que es perjudicial para el Mercosur, es que cuando se negocian cupos no se permiten tener salvaguardas, que es la posibilidad que un productor o un país que siente que tiene un daño específico por ingreso masivo de importaciones, pueda frenar las importaciones. Para la Soja o el maní donde Europa no tiene producción, si está la salvaguarda. Entonces, Argentina debe aprovechar la ventaja en productos agroindustriales procesados”.
El acuerdo comercial con USA y la vida entre 'puentes'
Por último, consultado sobre acuerdo comercial con USA que el Gobierno de Javier Milei promocionó incesantemente sobre el final de 2025 y aún no se concretó, Redrado explicó las causas de la demora: “la dificultad apareció con los productores de carne de USA, había un incremento importante en la cuota y generó protestas y lobby de estados ganadores y para Trump este año lo importante son las elecciones de medio término, ese es el dato que frenó lo que se anunció hace un par de meses (el acuerdo)”.
En cuanto al desempeño de la economía en la gestión Milei-Caputo en lo que se vio de enero con el Banco Central comprando dólares, la baja en la cotización de la divisa estadounidense, una tasa en alza y el carry trade, Redrado insistió en su crítica a la conducción ‘financiera’ del gobierno libertario, un cuestionamiento que ha retirado en varias oportunidades: “es un esquela muy financiero que permite controlar el tipo de cambio con ingreso importante de empresas que en la 1ra quincena colocaron en el mercado internacional 1.100 millones de dólares y permitió que el BCRA compre por fuera del MULC, es decir, frente a estos ingresos financieros hace compras en bloque y no genera tensión en el MULC”.
“La licitación del miércoles pasado llevó a que las colocaciones permitieron que el bono más corto tenga una tasa muy alta que perjudica a sectores productivos, pero genera ganancias financieras, y la venta de títulos atados a la evolución del tipo de cambio, ahí se genera un pasivo contingente, una posible deuda del BCRA si se mueve el tipo de cambio”, completó su análisis Redrado.
En línea con otros economistas que plantean la idea de que el gobierno de Milei se maneja en economía con ‘saltos’ entre medidas y decisiones que generan divisas necesarias, el economista insistió: “Es una estrategia muy financiera, otro ‘puente’ que genera la política cambiaria que ha tenido un enfoque de ‘puente’ en ‘puente’ desde que asumió el equipo económico” y recordó como ejemplos el blanqueo, los US$20.000 millones del FMI, el swap con USA y ahora “este ingreso de divisas de empresas que aprovecha el BCRA pero que genera la venta de bonos atados al tipo de cambio es otro ‘puente’ esperando a la cosecha”.
“Son todos esquemas financieros, se necesita un esquema productivo con respecto al ingreso de divisas que le dará estabilidad cambiaria a largo plazo (al país) y dejar de vivir de puente en puente”, reclamó.
