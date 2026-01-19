"En el acuerdo UE-Mercosur la Argentina tiene la cancha desnivelada"

En cuanto al desempeño de la economía en la gestión Milei-Caputo en lo que se vio de enero con el Banco Central comprando dólares, la baja en la cotización de la divisa estadounidense, una tasa en alza y el carry trade, Redrado insistió en su crítica a la conducción ‘financiera’ del gobierno libertario, un cuestionamiento que ha retirado en varias oportunidades: “es un esquela muy financiero que permite controlar el tipo de cambio con ingreso importante de empresas que en la 1ra quincena colocaron en el mercado internacional 1.100 millones de dólares y permitió que el BCRA compre por fuera del MULC, es decir, frente a estos ingresos financieros hace compras en bloque y no genera tensión en el MULC”.

Milei-Trump El acuerdo comercial entre Trump y Milei frenado por los productores de carne de USA y las elecciones de medio término, según la visión de Redrado.

“La licitación del miércoles pasado llevó a que las colocaciones permitieron que el bono más corto tenga una tasa muy alta que perjudica a sectores productivos, pero genera ganancias financieras, y la venta de títulos atados a la evolución del tipo de cambio, ahí se genera un pasivo contingente, una posible deuda del BCRA si se mueve el tipo de cambio”, completó su análisis Redrado.

En línea con otros economistas que plantean la idea de que el gobierno de Milei se maneja en economía con ‘saltos’ entre medidas y decisiones que generan divisas necesarias, el economista insistió: “Es una estrategia muy financiera, otro ‘puente’ que genera la política cambiaria que ha tenido un enfoque de ‘puente’ en ‘puente’ desde que asumió el equipo económico” y recordó como ejemplos el blanqueo, los US$20.000 millones del FMI, el swap con USA y ahora “este ingreso de divisas de empresas que aprovecha el BCRA pero que genera la venta de bonos atados al tipo de cambio es otro ‘puente’ esperando a la cosecha”.

“Son todos esquemas financieros, se necesita un esquema productivo con respecto al ingreso de divisas que le dará estabilidad cambiaria a largo plazo (al país) y dejar de vivir de puente en puente”, reclamó.

