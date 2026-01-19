Los brasileros Batista (Cabañas Las Lilas) se anotan para el petróleo de Venezuela

Fluxus, una petrolera propiedad de los Batista, podría sumarse a ese u otros proyectos petroleros una vez que mejore el panorama comercial, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.

J&F SA, holding de los hermanos brasileños, dijo que no tiene activos en Venezuela, pero que estará lista para evaluar inversiones una vez que se establezca un escenario de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

batista Los hermanos Batista: Joesley, a la izquierda, y Wesley Batista.

En Caracas

Joesley Batista viajó desde Washington DC a Caracas para reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Luego, él regresó con un informe optimista para los funcionarios estadounidenses de que estaba abierta a la inversión extranjera, especialmente en el sector del petróleo y el gas natural, dijo a Bloomberg una persona familiarizada no identificada.

Los Batista han adoptado una actitud cautelosa hacia Venezuela desde que USA impuso sanciones debido a las extensas inversiones estadounidenses que incluyen el procesador avícola Pilgrim's Pride Corp., dijeron personas familiarizadas con su estrategia comercial.

Trump ha afirmado que el gobierno venezolano "robó" las riquezas petroleras reclamadas por empresas estadounidenses como ConocoPhillips pero él no ha mostrado ningún deseo de revertir esas confiscaciones de activos: los Batista están en una posición privilegiada para participar.

Pilgrim's Pride realizó la mayor donación individual al comité inaugural de Trump para 2025, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva designó a Joesley Batista para negociar con Trump una reducción arancelaria.

Joesley Batista también tiene vínculos en Venezuela. En diciembre 2025, viajó a Caracas para instar a Maduro a dimitir en una transición pacífica.

Los vínculos de los hermanos con Venezuela se remontan a más de una década: su empresa JBS firmó hace años un acuerdo de US$ 2.100 millones con el gobierno de Maduro para suministrar carne y pollo en un momento en que el país sufría una grave escasez de alimentos e hiperinflación.

Ese contrato le fue facilitado por Diosdado Cabello, quien ahora es ministro del Interior de Venezuela.

Petróleo

En 2024, el Ministerio de Petróleo de Venezuela otorgó derechos de exploración y producción por 25 años en Petrolera Roraima, el antiguo proyecto de ConocoPhillips, a A&B Investments, dirigida por Jorge Silva Cardona, socio comercial de los Batista.

Bloomberg:

"Tras la incorporación de A&B al proyecto, la producción diaria aumentó a 32.000 barriles entre junio y octubre, pero desde entonces se ha desplomado a medida que la Administración Trump comenzó a bloquear las exportaciones de petróleo del país, según una de las fuentes.

El proyecto fue una maravilla de la ingeniería moderna cuando se puso en marcha a principios de la década de 2000. Las refinerías, conocidas como mejoradores, convertían el petróleo alquitranado en unos 90.000 barriles diarios de un crudo "sintético" más ligero y valioso.

La petrolera estatal PDVSA posee una participación mayoritaria del 51% en la empresa, mientras que A&B posee el 49%. Los Batista también están explorando oportunidades en el sector minero y la infraestructura eléctrica de Venezuela en la era post-Maduro, según una de las fuentes."

