Bloomberg: "En Argentina, no en Venezuela, se medirá el éxito de Donald Trump"

Tobías recuerda que en septiembre 2025 Javier Milei avanzaba hacia una derrota electoral, y Trump llegó al rescate: el Tesoro de USA le envió un salvavidas de US$ 20.000 millones que detuvo la caída de la moneda y apuntaló la confianza del mercado.

Fue una medida casi sin precedentes. El Tesoro no había intervenido de tal manera en una economía latinoamericana desde la crisis monetaria mexicana de 1995.

Javier Milei ganó las elecciones.

milei como JulioCesar-GROK Javier Milei, el César, luego de las elecciones que le permitió ganar Donald Trump. FOTO: xAI / Grok.

China no se va

Según Bloomberg, poco después de que Estados Unidos entregara la ayuda, Milei impuso nuevos obstáculos a la construcción de un telescopio chino en los Andes argentinos.

Mientras avanzaba con un nuevo plan de energía nuclear, mantuvo congelada una propuesta de US$ 8.000 millones respaldada por Beijing. Y en diciembre, una empresa china volvió a verse impedida de licitar en un proyecto para profundizar una vía fluvial argentina clave para el transporte de mercancías a través del mundo.

"(…) Sin embargo, Milei ha tenido cuidado de evitar una ruptura total con China. El Presidente, que se refirió al gobierno comunista del país como un "asesino" durante la campaña, ha suavizado su discurso como Presidente, y el Banco Central argentino renovó parte de su línea de swap de divisas de US$ 18.000 millones con el Banco Popular de China el pasado abril.

Una instalación espacial china ya terminada, que según USA podría utilizarse para vigilancia militar, sigue en funcionamiento. Hasta noviembre, las exportaciones argentinas a China habían aumentado un 57% en 2025 con respecto al año anterior, mucho más rápido que el aumento del 26% en los envíos a USA durante el mismo período.

(…) "Somos aliados de Estados Unidos e Israel en geopolítica, y luego están los asuntos comerciales que se tratarán como tales", declaró Milei.

Esto refleja una realidad fundamental que Trump no tendrá más remedio que reconocer: por mucho que él o cualquier otro desee expulsar a China de Latinoamérica, Beijing está ahí para quedarse. Ni siquiera el gobierno más afín puede reestructurar por completo las relaciones geopolíticas y económicas solo porque Washington lo desee.

Los proyectos de inversión extranjera directa de China en las Américas superaron los US$ 180.000 millones en el 3er. trimestre de 2025, según datos de Rhodium Group, una firma de investigación con sede en USA. Su influencia económica ha superado la de USA en 14 de los 33 países de la región desde principios de siglo, según un estudio de Bloomberg Economics.

Y aunque Trump ha ido más allá de las amenazas y ha optado por la acción militar en Venezuela, pocos gobiernos latinoamericanos se han dejado convencer de inmediato.

En una región desesperada por la inversión en la infraestructura y la tecnología necesarias para extraer 'tierras raras', modernizar las industrias e impulsar las economías hacia el futuro, pocos parecen ver a USA como una alternativa creíble al flujo de dinero procedente de Beijing.

trump milei jinping Javier Milei, entre Donald Trump y Xi Jinping.

Javier Milei

Mientras tanto, las políticas comerciales de Trump agravan el problema, desalentando a las empresas privadas estadounidenses a invertir en el extranjero. Esto ha dejado a Argentina como la excepción en cuanto a la interacción de Estados Unidos, que sigue inclinada hacia la coerción.

“Milei es el único caso en el que las zanahorias también están en el arsenal estadounidense y hay recompensas, no solo ausencia de castigo”, dijo Benjamin Gedan , investigador principal y director del programa para América Latina del Centro Stimson en Washington.

Esa dinámica casi con certeza tendrá que cambiar si Trump quiere transformar su resurgimiento de la Doctrina Monroe del siglo XIX en una política capaz de aumentar la influencia actual de Washington, aun cuando las elecciones en Chile y Bolivia han iniciado un giro regional hacia la derecha que podría acelerarse con las elecciones de este año en Brasil, Colombia y Perú.

De lo contrario, es probable que los líderes amigos se encuentren atrapados en posiciones similares a las de los enemigos de Trump: tratando de apaciguar a superpotencias enfrentadas, con ninguna de las cuales pueden darse el lujo de distanciarse.

Milei no es la excepción. En una entrevista televisiva de la semana pasada, el líder argentino afirmó que planea visitar China a finales de este año."

