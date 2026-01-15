Susana Giménez quiso ayudar a Julio Iglesias, pero lo terminó de hundir: "Él siempre..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2011844280675979714&partner=&hide_thread=false EL FUERTE APOYO DE SUSANA GIMÉNEZ A JULIO IGLESIAS: "ES UN SEÑOR"#Intrusos pic.twitter.com/HnKmeohhhq — América TV (@AmericaTV) January 15, 2026 Publicación en X de @AmericaTV.

Asimismo, en medio del vendaval, Giménez aprovechó para aclarar otro tema que le interesa: su serie biográfica. "La serie no está arrancada porque el libro no está terminado y tuvimos varias ofertas de productoras, pero el proyecto sigue", reveló, confirmando que el proyecto continúa en pie pese a los rumores de cancelación.

Con respecto a su futuro en el canal de las tres pelotas, la diva sumó: "Todavía no hablé de eso. Por empezar, creo que vamos por el Mundial y después veré dónde me quieren ver".

