Susana Giménez quiso ayudar a Julio Iglesias, pero lo terminó de hundir: "Él siempre..."

Susana Giménez no se guardó nada. Mientras el nombre de Julio Iglesias aparece en boca de todos por una denuncia impuesta en la Fiscalía de España, la diva argentina plantó bandera y salió a defenderlo como si de eso dependiera seguir con vida. Ex empleadas del cantante español lo señalaron por presunta agresión sexual, y el caso tomó dimensiones internacionales en cuestión de horas. Pero Su, fiel a su estilo, no titubeó ni un segundo.
Al aire de Intrusos, Susana Giménez salió a defender a Julio Iglesias, pero lo que dijo no calmó las aguas.
Lo que desató la polémica en nuestro país fue la resurrección de un video que parecía sepultado en los archivos televisivos: aquel episodio de 2004 donde el intérprete de "Y nos dieron las diez" le robaba besos a la conductora en pleno programa, ante miles de televidentes. Las imágenes volvieron a circular como pólvora en redes sociales, y muchos comenzaron a cuestionar esas actitudes que, en su momento, pasaron casi como anécdotas graciosas. Hoy, bajo otra luz, generan incomodidad y debate.
El respaldo de Susana Giménez a Julio Iglesias que reavivó el debate
Sin embargo, la respuesta de Giménez fue contundente y sin medias tintas. En diálogo exclusivo con Intrusos, la figura de Telefe disparó: "Julio me daba besos porque somos amigos hace 50 años, jamás hablaré mal de Julio. Lo amo, admiro y es un caballero". Con esas palabras, dejó en claro que su lealtad hacia el artista de 82 años no tiene fisuras, pese al temporal mediático que lo envuelve.
No obstante, la conductora fue más allá y agregó: "No me meto en las denuncias, pero Julio realmente es un señor y siempre juega con eso, me da besos y yo conocí a su mujer y le dije: 'Miranda (Rynsburger), este me da besos todo el tiempo'. Todo el mundo sabe cómo es Julio y no hablé con él todavía". Con esta declaración, Susana intentó trazar una línea entre lo que considera un gesto de amistad y confianza, versus las acusaciones que ahora pesan sobre el cantante.
Pero es importante mencionar que la conductora no es la única figura del espectáculo que se pronunció al respecto. Verónica Castro y Marcela Tauro también sumaron sus voces al coro de opiniones sobre el comportamiento del español, aunque con comentarios muy diferentes.
Asimismo, en medio del vendaval, Giménez aprovechó para aclarar otro tema que le interesa: su serie biográfica. "La serie no está arrancada porque el libro no está terminado y tuvimos varias ofertas de productoras, pero el proyecto sigue", reveló, confirmando que el proyecto continúa en pie pese a los rumores de cancelación.
Con respecto a su futuro en el canal de las tres pelotas, la diva sumó: "Todavía no hablé de eso. Por empezar, creo que vamos por el Mundial y después veré dónde me quieren ver".
