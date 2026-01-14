El Trece recortó un ciclo y las redes celebraron el golpe: ¿Próxima baja en camino?

Ahora bien, como si faltara algo más, @elguachon80 cerró con un análisis lapidario: "Si el programa ya fracasó con Guido era sabido que con Vicuña sucedería lo mismo". Y ahí está el punto central del asunto. Cuando Kaczka conducía "The Balls" en marzo de 2025, el formato ya mostraba señales de no terminar de enganchar. Ahora, con Vicuña al frente en este 2026, la historia se repite.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/2010822147606814876&partner=&hide_thread=false Dato: Desde hoy, le sacan 15 minutos al programa de Vicuña y "lo gana" #CuestionDePeso.



Es decir que, #TheBalls, irá desde las 18:45hs hasta las 20hs. pic.twitter.com/725zheZrZz — foromedios (@forofms) January 12, 2026 Publicación en X de @forofms.

Lo concreto es que apenas transcurrieron días desde el inicio del año y el canal ya está haciendo modificaciones urgentes. Resta ver si este recorte es suficiente para que "The Balls" encuentre su lugar o si terminará siendo el preludio de una cancelación anunciada. Por ahora, la realidad indica que el programa no logra seducir a la audiencia y que cada minuto al aire se vuelve más difícil de sostener.

