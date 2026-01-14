El Trece recortó un ciclo y las redes celebraron el golpe: ¿Próxima baja en camino?

El Trece acaba de tomar una decisión que deja en claro cómo están las cosas en la batalla por el rating vespertino. "The Balls", el programa que heredó Benjamín Vicuña de las manos de Guido Kaczka, sufrió un golpe durísimo a días de su estreno: le quitaron 15 minutos de aire para dárselos a "Cuestión de Peso". Y sí, leíste bien. Apenas arrancó el año y el formato ya está recibiendo ajustes de emergencia.
La movida se conoció el pasado 12 de enero cuando la cuenta @forofms escribió en X: "Desde hoy, le sacan 15 minutos al programa de Vicuña y 'lo gana' #CuestionDePeso". El dato no tardó en viralizarse y encender las alarmas. Según la información, "The Balls" pasó de arrancar a las 18:30 para terminar a las 20:00 hs, a comenzar directamente a las 18:45. Quince minutos menos que ahora quedaron en manos del ciclo de Mario Massaccesi, que evidentemente está rindiendo mejor en la medición.
Aunque desde el canal no dieron explicaciones oficiales, la estrategia habla por sí sola. Cuando un programa no rinde, los ejecutivos no dudan en hacer movimientos rápidos, y esto es justamente lo que ocurrió. "Cuestión de Peso" necesitaba más espacio para consolidar su audiencia en la franja vespertina, mientras que "The Balls" quedó relegado a un horario más acotado. La pregunta del millón es: ¿alcanzará con este recorte o es apenas el principio del final?
Usuarios celebran que El Trece haya achicado "The Balls"
No obstante, lo más picante llegó después, cuando los usuarios comenzaron a opinar sin filtro. La reacción en redes fue demoledora y sin piedad. "Puede arrancar casi a las 19:00, mucho más razonable, que dure solo 1 hora. Es ideal para mí", escribió @JuanMan1160, dejando entrever que menos tiempo de "The Balls" no le molestaría en absoluto.
Otro usuario, identificado como @MFeRdall, fue directo al hueso: "Me mata el Trece, saca, pone. No saben qué hacer, total pierden siempre". En este caso, la crítica no solo apuntó al programa sino a la gestión del canal, que parece navegar sin rumbo claro en su grilla. Mientras tanto, @mnemosine2023 no se guardó nada y disparó: "Lo mejor que pueden hacer con ese bodrio es sacarlo del aire de una vez por todas".
Ahora bien, como si faltara algo más, @elguachon80 cerró con un análisis lapidario: "Si el programa ya fracasó con Guido era sabido que con Vicuña sucedería lo mismo". Y ahí está el punto central del asunto. Cuando Kaczka conducía "The Balls" en marzo de 2025, el formato ya mostraba señales de no terminar de enganchar. Ahora, con Vicuña al frente en este 2026, la historia se repite.
Lo concreto es que apenas transcurrieron días desde el inicio del año y el canal ya está haciendo modificaciones urgentes. Resta ver si este recorte es suficiente para que "The Balls" encuentre su lugar o si terminará siendo el preludio de una cancelación anunciada. Por ahora, la realidad indica que el programa no logra seducir a la audiencia y que cada minuto al aire se vuelve más difícil de sostener.
-------------------------
Más contenido en Urgente24
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
Pagos digitales en peligro: La estafa masiva que avanza sin freno
Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más