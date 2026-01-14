Un estudio del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo mostró que una parte significativa de la audiencia confía más en los creadores de contenidos porque consideran que explican las noticias de forma más clara y accesible. Los influencers se consolidaron como una fuente clave de información entre los jóvenes y en muchas plataformas superan en atención a los medios tradicionales.
CREDIBILIDAD E INFLUENCIA EN 2025
Noticias en formato influencer: Quiénes informan cuando los medios ya no alcanzan
YouTube, Instagram y TikTok se consolidan en el consumo de noticias, impulsadas por figuras que conectan con públicos que no miran noticieros.
La tendencia ha transformado el ecosistema informativo global. Su influencia política también ha crecido notablemente. Líderes y partidos recurren a su ingenio para amplificar mensajes, llegar a nuevos públicos y, en algunos casos, evitar el filtro del periodismo tradicional. En contextos donde la libertad de prensa es limitada, pueden ofrecer miradas alternativas, aunque también concentran poder en la construcción del relato público.
Sin embargo, el impacto de los figuras digitales genera preocupaciones. En algunas ocasiones, la información brindada resulta poco fiable y se han documentado numerosos casos de desinformación en temas sensibles como política, salud o cambio climático lo que plantea riesgos importantes para la calidad del debate público y para el funcionamiento de las democracias.
El informe analiza el fenómeno en 24 países mediante encuestas centradas en las audiencias, con respuestas abiertas para identificar a los más influyentes. A partir de esos datos, propone una tipología que distingue distintos estilos y enfoques y reconoce la dificultad de clasificar un ecosistema diverso, cambiante y superpuesto con el periodismo tradicional. Los presidentes Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei supieron posicionarse como los líderes más influyentes en redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok mientras que Joe Rogan, Mr. Beast y Elon Musk, entre otros, se destacaron en 2025 sobre el resto.
Qué influencers que marcaron la agenda informativa en Argentina en 2025
En 2025, el panorama digital argentino mostró un liderazgo híbrido entre periodistas consagrados y creadores digitales que impulsan la conversación pública en redes. Comunicadores vinculados a medios como TN, LN+ y A24 siguen siendo de las más mencionadas en conversaciones informativas online.
Entre los nombres que destacaron están comentaristas y analistas con voz propia como Mate con Mote y Tipito Enojado, quienes lograron captar atención en YouTube y TikTok con contenidos políticos y de actualidad. Asimismo, Argentina también mantuvo una fuerte presencia de periodistas tradicionales como Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alejandro Fantino, quienes logran que su audiencia se traslade a plataformas digitales.
El ecosistema informativo en las plataformas digitales sigue siendo mayoritariamente masculino, aunque genera impacto especialmente entre audiencias jóvenes que buscan formatos breves y expresivos fuera de los medios tradicionales. A la vez, la credibilidad de las figuras digitales a menudo se entrelaza con tendencias políticas, ampliando debates locales sobre economía, libertades y poder en el país como es el caso del Gordo Dan, Tomás Rebord o Santiago Maratea, entre otros.
Más allá de la política pura, otros con fuerte crecimiento de seguidores han influido indirectamente en la conversación pública general, aunque su foco no sea estrictamente informativo. Los perfiles de entretenimiento sumaron millones de seguidores en durante el año pasado, reflejando la amplitud de agendas que compiten por atención.
