Noticias en formato influencer: Quiénes informan cuando los medios ya no alcanzan

Entre los nombres que destacaron están comentaristas y analistas con voz propia como Mate con Mote y Tipito Enojado, quienes lograron captar atención en YouTube y TikTok con contenidos políticos y de actualidad. Asimismo, Argentina también mantuvo una fuerte presencia de periodistas tradicionales como Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alejandro Fantino, quienes logran que su audiencia se traslade a plataformas digitales.

El ecosistema informativo en las plataformas digitales sigue siendo mayoritariamente masculino, aunque genera impacto especialmente entre audiencias jóvenes que buscan formatos breves y expresivos fuera de los medios tradicionales. A la vez, la credibilidad de las figuras digitales a menudo se entrelaza con tendencias políticas, ampliando debates locales sobre economía, libertades y poder en el país como es el caso del Gordo Dan, Tomás Rebord o Santiago Maratea, entre otros.

Más allá de la política pura, otros con fuerte crecimiento de seguidores han influido indirectamente en la conversación pública general, aunque su foco no sea estrictamente informativo. Los perfiles de entretenimiento sumaron millones de seguidores en durante el año pasado, reflejando la amplitud de agendas que compiten por atención.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito