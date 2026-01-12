Wanda Nara le arruinó el regreso a Mirtha Legrand en una noche muy caliente

Y eso que El Trece no improvisó nada. En la mesa estaban Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela, y Soledad y Natalia Pastorutti, cuatro nombres que garantizan relatos, música, anécdotas familiares y ese tono de sobremesa que Mirtha maneja como nadie, más todavía cuando está en Mar del Plata, una plaza que históricamente la acompañó.

image Mirtha volvió con invitados fuertes y clima de verano, pero el público eligió el reality.

Pero del otro lado estaba el tanque más fuerte del segundo semestre de 2025, un MasterChef que ya viene midiendo alto y que ahora, encima, entró en etapa de definición, con apenas 13 participantes en carrera, lo que siempre empuja un poco más el interés.

Telefe, además, jugó con ventaja al adelantar su programación y al aprovechar la fidelidad que genera Wanda Nara, que guste o no, hoy mueve audiencia y redes, algo que Mirtha ya no puede hacer con la misma intensidad, por más respeto que despierte.

La imagen final es bastante clara y un poco cruel: una leyenda de casi 99 años volviendo a hacer televisión en vivo desde la costa, contra una maquinaria de reality show diseñada para no perder nunca la punta. Esta vez, el rating eligió la cocina antes que la mesa, y eso, para bien o para mal, también habla de la tele que tenemos.

