La noche en que Mirtha Legrand volvió a Mar del Plata por El Trece parecía escrita para el aplauso fácil, pero Telefe metió la cuchara con Wanda Nara y armó una pelea que desordenó todos los planes. Los números mostraron que en la tele argentina no gana el que más historia tiene sino el que mejor juega sus cartas.
APLASTADA
Wanda Nara le arruinó el regreso a Mirtha Legrand en una noche muy caliente
Mirtha Legrand volvió a la tele desde Mar del Plata pero Telefe usó su as bajo la manga para amargarle la noche. Una batalla que llenó El Trece de heridos.
Telefe cantó retruco y no le dio respiro a Mirtha Legrand
Telefe, que hace rato entiende la tele como una guerra de desgaste y no como una sucesión de programas, armó una jugada que, vista en frío, fue tan simple como efectiva: cuando Mirtha Legrand volvía con su mesaza y una puesta de verano cuidada al detalle, el canal de las pelotas devolvió un especial de MasterChef Celebrity con Wanda Nara, lleno de escenas inéditas, backstage, reacciones del jurado y momentos que no habían salido durante la semana.
Y la diferencia fue brutal: a las 21:15, cuando empezó el especial de MasterChef, Telefe ya estaba parado en 6,1 puntos gracias al arrastre del cine, mientras que Mirtha arrancó recién a las 21:30 con apenas 3,2, número que la dejó corriendo de atrás desde el primer minuto. A las 21:44, Wanda tocó un pico de 7,1 puntos, mientras La Noche de Mirtha seguía rondando los 2,5, lo que dejó en evidencia que el público ya no cambiaría de canal.
El promedio final fue todavía más elocuente: MasterChef Celebrity hizo 6,2 puntos y se convirtió en lo más visto del sábado, mientras que Mirtha cerró en 3,3, menos de la mitad, según los datos oficiales de Kantar Ibope Media. La jugada de Telefe fue una estrategia pensada al milímetro y no un manotazo de ahogado.
Una mesa llena de figuras, pero sin poder contra el reality
El dato que más duele, aunque no sorprende tanto, es que Mirtha ni siquiera entró en el Top Five del día, quedando tercera dentro de su propio canal, detrás de dos películas de Cine 13 y empatada con La familia Ingalls, lo que habla de lo que hoy significa competir en la televisión abierta argentina, donde la historia pesa cada vez menos frente a los formatos que generan conversación y adicción.
Y eso que El Trece no improvisó nada. En la mesa estaban Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela, y Soledad y Natalia Pastorutti, cuatro nombres que garantizan relatos, música, anécdotas familiares y ese tono de sobremesa que Mirtha maneja como nadie, más todavía cuando está en Mar del Plata, una plaza que históricamente la acompañó.
Pero del otro lado estaba el tanque más fuerte del segundo semestre de 2025, un MasterChef que ya viene midiendo alto y que ahora, encima, entró en etapa de definición, con apenas 13 participantes en carrera, lo que siempre empuja un poco más el interés.
Telefe, además, jugó con ventaja al adelantar su programación y al aprovechar la fidelidad que genera Wanda Nara, que guste o no, hoy mueve audiencia y redes, algo que Mirtha ya no puede hacer con la misma intensidad, por más respeto que despierte.
La imagen final es bastante clara y un poco cruel: una leyenda de casi 99 años volviendo a hacer televisión en vivo desde la costa, contra una maquinaria de reality show diseñada para no perder nunca la punta. Esta vez, el rating eligió la cocina antes que la mesa, y eso, para bien o para mal, también habla de la tele que tenemos.
