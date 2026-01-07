La polémica cláusula de Telefe que preocupa a Wanda Nara: "Comportamientos éticos"

"Durante todo el plazo de vigencia del contrato, mientras dure la relación con Telefe la conductora se abstendra de asumir cualquier actitud y/o realizar cualquier declaración en cualquier medio, incluyendo redes sociales de la conductora", explicó.

El mal momento que pasó Wanda Nara por su novio Martín Migueles

Actualmente Wanda Nara se encuentra en pareja con el empresario Martín Migueles que en Uruguay increpó a un periodista de mala manera.

"Termino esto y te voy a ir a buscar", le dijo al cronista Gustavo Descalzi cuando se acercó a saludar a la conductora a la salida de un centro comercial de Punta del Este.

Al respecto, el comunicador uruguayo contó: "Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien".

"Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Me habló de manera muy agresiva, sin manejo de la situación. Vino a provocarme. Está incómodo", añadió posteriormente.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella