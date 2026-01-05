El mal momento que pasó Wanda Nara por Martín Migueles: "Te voy a ir a buscar"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Farandula Show (@farandulashowtv)

El entorno de Wanda Nara en crisis y un verano en Punta del Este que no despega

Como suele pasar, Wanda no dijo nada, pero no por eso queda afuera del contexto. La situación se da en medio de una temporada que no viene siendo la que ella imaginaba en Punta del Este.

Karina Iavícoli reveló en Infama que Wanda esperaba ser protagonista del verano, pero no estaría siendo convocada a los eventos importantes, donde hoy las figuras fuertes son Pampita y Zaira Nara. "Ella creyó que iba a picar en punta y eso no está pasando", explicó la panelista.

A eso se le suman los rumores de crisis con Migueles, chats filtrados con Claudia Ciardone, las versiones judiciales que rodean al empresario y un clima general de desgaste. Nada de eso justifica una amenaza, pero ayuda a entender el nivel de nerviosismo. Sobre las imágenes, Tauro fue contundente: "Por suerte quedó todo grabado porque después lo niegan", dijo, y remató con: "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer".

image Este no es el mejor verano de Wanda Nara. Menos protagonismo, más tensión y un silencio que, lejos de calmar, vuelve a dejarla envuelta en escándalos.

Wanda vive de la exposición, sabe manejar cámaras y conflictos, pero este tipo de episodios la vuelven a dejar pegada a un escándalo que no protagoniza directamente, aunque sí la rodea. Y cuando la escena incluye violencia verbal frente a chicos y periodistas que están trabajando, el show deja de ser show.

El verano sigue, las cámaras también, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se normaliza cruzar ciertos límites solo porque hay fama de por medio? En Punta del Este, esta vez, el glamour quedó bastante lejos.

