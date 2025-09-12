Wanda Nara volvió a encender rumores tras un video en Instagram con Martín Migueles, el supuesto personal trainer que ya dejó de ser un secreto. El romance levantó polvareda no solamente por la exposición de la mediática, sino porque Migueles está ligado a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, hoy procesado por causas pesadas.
"UN EMPOMAMIENTO SERIAL"
Quién es Martín Migueles, el hombre que conquistó (y complica) a Wanda Nara
Wanda Nara volvió a dar que hablar: borró algunos videos íntimos y viajó a Punta del Este con Martín Migueles, su "personal trainer" con vínculos pesados.
Cómo Wanda Nara eligió mostrar a su "trainer" en dosis
Wanda tiene un talento especial para convertir cada movimiento personal en material público. No fue casualidad que la primera pista apareciera en el cumpleaños de su hermana Zaira, donde un video de 6 segundos dejó ver al misterioso hombre tocándole la panza. No fue casual que estuviera en la tribuna del Monumental en el partido de Argentina contra Venezuela, rodeada de su familia, pero con Migueles al lado. Y tampoco fue casual que se mostraran juntos en el recital de Lali Espósito, donde el periodista Fede Flowers publicó la primera foto de la pareja en X con la frase: "Wanda Nara en el recital de Lali en Vélez, muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles".
Lo que siguió fue todavía más explícito: viaje en ferry a Punta del Este, fotos filtradas en el free shop y en primera clase, y videos de cenas íntimas que después desaparecieron de las redes. En Sálvese Quién Pueda (América), Yanina Latorre lo dijo sin vueltas: "Es un nuevo romance, un incipiente vínculo, un garche, un ‘empomamiento’ serial". Y Majo Martino sumó que “hace dos o tres meses estarían saliendo".
En cada escena, Wanda muestra y oculta al mismo tiempo. Borra videos, pero deja huellas. Niega el romance, pero viaja en plan mini luna de miel. La fórmula es conocida: mantener la intriga, garantizar titulares y no soltar el control del relato.
El costado B de Martín Migueles: vínculos con Piccirillo y negocios turbios
Lo que incomoda de Migueles no es la historia de romance, sino lo que trae detrás. Según Yanina Latorre en SQP, Migueles sería la mano derecha de Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, procesado por delitos pesados: secuestro coactivo, narcotráfico, encubrimiento y portación ilegal de arma. "Le deben muchísima plata, todo muy turbio. Piccirillo le dio su casa como parte de pago y le firmó un contrato de alquiler por diez años", sostuvo Latorre.
Martino agregó en el mismo programa que Migueles es quien visita a Piccirillo en la cárcel y le lleva comida. No es un dato menor, puesto que habla de una relación de confianza íntima, no de una simple sociedad. Y ahí aparece el contraste más fuerte: mientras Wanda luce carteras de lujo y aparece filmada con relojes de oro, su nuevo compañero está ligado a un entorno judicialmente comprometido.
"Son estos que vivían en la marginalidad y un día aparecen vestidos de Moncler", le sumó Latorre con crudeza. ¿Es un romance genuino o una sociedad de conveniencia? Wanda siempre supo capitalizar sus vínculos (como Icardi o L-Gante) para reforzar su personaje público. Con Migueles, la jugada se parece demasiado a ese mismo libreto: amor pasional para la tribuna, pero con un costado de poder que incomoda.
Lo cierto es que Wanda nunca se mueve sin calcular el impacto. Y este romance, lejos de ser una anécdota sentimental, parece un nuevo capítulo de su manual para mantenerse en el centro de la escena. Ella marca la agenda, aunque lo haga con alguien que arrastra más oscuridad que certezas.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días
Misiones le pregunta a Diego Spagnuolo, el ex ANDIS: ¿Qué onda Medicsys?