Quién es Martín Migueles, el hombre que conquistó (y complica) a Wanda Nara

En cada escena, Wanda muestra y oculta al mismo tiempo. Borra videos, pero deja huellas. Niega el romance, pero viaja en plan mini luna de miel. La fórmula es conocida: mantener la intriga, garantizar titulares y no soltar el control del relato.

image Wanda Nara maneja cada aparición pública con precisión, dejando pistas y borrando videos para mantener la intriga sobre su romance con Martín Migueles. Sus viajes y salidas refuerzan su estrategia mediática.

El costado B de Martín Migueles: vínculos con Piccirillo y negocios turbios

Lo que incomoda de Migueles no es la historia de romance, sino lo que trae detrás. Según Yanina Latorre en SQP, Migueles sería la mano derecha de Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, procesado por delitos pesados: secuestro coactivo, narcotráfico, encubrimiento y portación ilegal de arma. "Le deben muchísima plata, todo muy turbio. Piccirillo le dio su casa como parte de pago y le firmó un contrato de alquiler por diez años", sostuvo Latorre.

image Martín Migueles está ligado a Elías Piccirillo, procesado por delitos graves, lo que pone en tensión la relación.

Martino agregó en el mismo programa que Migueles es quien visita a Piccirillo en la cárcel y le lleva comida. No es un dato menor, puesto que habla de una relación de confianza íntima, no de una simple sociedad. Y ahí aparece el contraste más fuerte: mientras Wanda luce carteras de lujo y aparece filmada con relojes de oro, su nuevo compañero está ligado a un entorno judicialmente comprometido.

"Son estos que vivían en la marginalidad y un día aparecen vestidos de Moncler", le sumó Latorre con crudeza. ¿Es un romance genuino o una sociedad de conveniencia? Wanda siempre supo capitalizar sus vínculos (como Icardi o L-Gante) para reforzar su personaje público. Con Migueles, la jugada se parece demasiado a ese mismo libreto: amor pasional para la tribuna, pero con un costado de poder que incomoda.

Embed Wanda Nara salió a bailar con Martín Migueles, su supuesto nuevo novio. https://t.co/IIaafUHbbD pic.twitter.com/AAHfBt7Qup — MDZ Online (@mdzol) September 11, 2025

Lo cierto es que Wanda nunca se mueve sin calcular el impacto. Y este romance, lejos de ser una anécdota sentimental, parece un nuevo capítulo de su manual para mantenerse en el centro de la escena. Ella marca la agenda, aunque lo haga con alguien que arrastra más oscuridad que certezas.

