Wanda Nara recordó el desesperado pedido de Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación

Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

En la noche del jueves (01/09) Wanda Nara, que conducirá la nueva temporada de MasterChef Celebrity, y su colega Verónica Lozano llevaron adelante el ciclo especial Se encienden las hornallas para dar a conocer quiénes formarán parte del reality culinario.

Al término del partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias es que en Telefe pusieron al aire el programa que develó los nombres.



Embed - ¡Estos son los participantes de MasterChef Celebrity Argentina!



Finalmente quienes serán parte son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge "Roña" Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husain.

Asimismo, la conductora de Cortá por Lozano comentó que próximamente se darán a conocer los últimos cuatro participantes que también competirán con el fin de plocamarse ganadores del reconocido ciclo televisivo.

