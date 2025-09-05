En medio de la promoción del programa Ferné con Grego que comenzará a emitirse por el canal de streaming de Telefe, lanzaron un adelanto de lo que fue la nota que grabó el influencer con Wanda Nara en el que recordó el insólito pedido que le hizo Mauro Icardi durante el episodio que ocurrió en la casa de Nordelta.
"BUSQUEMOS AL VARÓN"
Wanda Nara recordó el desesperado pedido de Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación
En medio de una entrevista Wanda Nara recordó lo que le dijo el futbolista luego de que llamara a la Policía para desalojarlo de la casa de Nordelta.
En primera instancia, se remontó a la relación con su primer marido Maxi López y luego de aclarar que está haciendo "mucha terapia" confesó que el día que decidió dejarlo el exfutbolista le dijo: "Busquemos la nena".
Fue en ese entonces que se remonta al mes de abril cuando la modelo debió llamar a la Policía para que desalojaran al futbolista del Galatasaray del lujoso barrio cerrado. Sin rodeos, la conductora contó que el día que acudió a la fuerza policial el delantero del Galatasaray le dijo: "Busquemos al varón". El pedido fue en clara alusión de agrandar la familia y así tener un hermano para sus hijas Isabella y Francesca.
Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity
En la noche del jueves (01/09) Wanda Nara, que conducirá la nueva temporada de MasterChef Celebrity, y su colega Verónica Lozano llevaron adelante el ciclo especial Se encienden las hornallas para dar a conocer quiénes formarán parte del reality culinario.
Al término del partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias es que en Telefe pusieron al aire el programa que develó los nombres.
Finalmente quienes serán parte son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge "Roña" Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husain.
Asimismo, la conductora de Cortá por Lozano comentó que próximamente se darán a conocer los últimos cuatro participantes que también competirán con el fin de plocamarse ganadores del reconocido ciclo televisivo.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos
La miniserie de 8 capítulos que la crítica califica como "magistral"
Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."