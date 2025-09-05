urgente24
"BUSQUEMOS AL VARÓN"

Wanda Nara recordó el desesperado pedido de Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación

En medio de una entrevista Wanda Nara recordó lo que le dijo el futbolista luego de que llamara a la Policía para desalojarlo de la casa de Nordelta.

05 de septiembre de 2025 - 08:53
Wanda Nara recordó el desesperado pedido que le hizo Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación.

Wanda Nara recordó el desesperado pedido que le hizo Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación.

Foto: Captura de video X 05/09/2025

En medio de la promoción del programa Ferné con Grego que comenzará a emitirse por el canal de streaming de Telefe, lanzaron un adelanto de lo que fue la nota que grabó el influencer con Wanda Nara en el que recordó el insólito pedido que le hizo Mauro Icardi durante el episodio que ocurrió en la casa de Nordelta.

En primera instancia, se remontó a la relación con su primer marido Maxi López y luego de aclarar que está haciendo "mucha terapia" confesó que el día que decidió dejarlo el exfutbolista le dijo: "Busquemos la nena".

Fue en ese entonces que se remonta al mes de abril cuando la modelo debió llamar a la Policía para que desalojaran al futbolista del Galatasaray del lujoso barrio cerrado. Sin rodeos, la conductora contó que el día que acudió a la fuerza policial el delantero del Galatasaray le dijo: "Busquemos al varón". El pedido fue en clara alusión de agrandar la familia y así tener un hermano para sus hijas Isabella y Francesca.

Por otro lado, también aprovechó para contar que con su otra expareja L-Gante le pasó de escuchar un pedido de forma totalmente inesperada. “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘Quiero casarme con vos’”, recordó entre risas.

Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

En la noche del jueves (01/09) Wanda Nara, que conducirá la nueva temporada de MasterChef Celebrity, y su colega Verónica Lozano llevaron adelante el ciclo especial Se encienden las hornallas para dar a conocer quiénes formarán parte del reality culinario.

Al término del partido en el que Argentina venció por 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias es que en Telefe pusieron al aire el programa que develó los nombres.

Embed - ¡Estos son los participantes de MasterChef Celebrity Argentina!


Finalmente quienes serán parte son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge "Roña" Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husain.

Asimismo, la conductora de Cortá por Lozano comentó que próximamente se darán a conocer los últimos cuatro participantes que también competirán con el fin de plocamarse ganadores del reconocido ciclo televisivo.

