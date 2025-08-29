Wanda Nara vuelve a viajar y dispara otra polémica: ¿A las nenas quién las cuida?

Embed Ver tweet

En este contexto, la discusión no es solo mediática: hay decisiones legales, psicológicas y logísticas involucradas que complican la vida de los chicos y meten tensión sobre Wanda como madre y figura pública.

Los trabajos que amplifican la polémica

Wanda defiende su posición en diálogo con Puro Show, donde explicó que trabaja para cubrir todos los gastos de sus hijas ante la falta de aporte de Icardi: "Es terrible que todo el tiempo me estén juzgando. Me ocupo de que estén todos bien y no falte nada". Pero la exposición pública de sus viajes y compromisos no le da tregua. En las redes sociales, los comentarios van desde "Madre abandónica" hasta cuestionamientos por supuestas escapadas recreativas, mientras ella sigue con su agenda internacional.

image La mediática defiende que trabaja para mantener a sus hijos, pero la opinión pública cuestiona su rol materno. Los conflictos incluso alcanzan a sus mascotas y decisiones familiares.

Además de los conflictos con sus hijos, Wanda también denunció problemas legales con la custodia de sus mascotas, especialmente un perro en Italia que necesita una operación, pero que no puede ser atendido por cuestiones legales vinculadas a Icardi. "Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales", dijo en Puro Show.

Así, queda bastante claro que la vida de Wanda es un tejemaneje de decisiones personales, responsabilidades familiares y contratos millonarios, mientras la mirada pública amplifica cada movimiento.

