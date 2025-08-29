Wanda Nara volvió a subirse a un avión rumbo a México para seguir con las grabaciones de Love Is Blind y, como siempre, su partida generó polémica. Mientras Mauro Icardi sigue fuera del país y los conflictos familiares no se resuelven, Yanina Latorre salió a cuestionar cómo la mediática maneja su rol como madre y sus viajes constantes.
"NO ESTÁN CON NADIE"
Wanda Nara vuelve a viajar y dispara otra polémica: ¿A las nenas quién las cuida?
Wanda Nara se subió a otro avión y se armó revuelo por la crianza de sus hijas. En el medio, Mauro Icardi sigue también metido, sin aparecer cerca de ellas.
El dilema de Wanda Nara: Viajes, ausencias y la vida de sus hijos
El regreso de Wanda al aeropuerto de Ezeiza no pasó desapercibido: seguidores y detractores expresaron su malestar por la distancia que tiene la empresaria con sus hijos. Una de ellas fue Yanina Latorre, que en El Observador 107.9 no dudó en ir al hueso: "Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla".
La conductora cuestionó cómo la mediática organiza la rutina de sus hijas: "Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira está laburando y tiene su vida, sus hijos".
Y para colmo, la situación judicial tampoco ayuda. Según Latorre, "Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje...".
En este contexto, la discusión no es solo mediática: hay decisiones legales, psicológicas y logísticas involucradas que complican la vida de los chicos y meten tensión sobre Wanda como madre y figura pública.
Los trabajos que amplifican la polémica
Wanda defiende su posición en diálogo con Puro Show, donde explicó que trabaja para cubrir todos los gastos de sus hijas ante la falta de aporte de Icardi: "Es terrible que todo el tiempo me estén juzgando. Me ocupo de que estén todos bien y no falte nada". Pero la exposición pública de sus viajes y compromisos no le da tregua. En las redes sociales, los comentarios van desde "Madre abandónica" hasta cuestionamientos por supuestas escapadas recreativas, mientras ella sigue con su agenda internacional.
Además de los conflictos con sus hijos, Wanda también denunció problemas legales con la custodia de sus mascotas, especialmente un perro en Italia que necesita una operación, pero que no puede ser atendido por cuestiones legales vinculadas a Icardi. "Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales", dijo en Puro Show.
Así, queda bastante claro que la vida de Wanda es un tejemaneje de decisiones personales, responsabilidades familiares y contratos millonarios, mientras la mirada pública amplifica cada movimiento.
