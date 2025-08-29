Mercado Pago sigue generando cambios y trayendo beneficios a sus usuarios. Esta vez está causando furor con una incorporación que va a ser muy utilizada. Esta billetera virtual es una de las más usadas en Argentina y sin duda crece constantemente.
Mercado Pago confirma el cambio que causa furor entre los usuarios
Mercado Pago, la billetera virtual del universo Mercado Libre, trae un cambio que está causando furor entre todos los usuarios.
La billetera virtual Mercado Pago no solo permite hacer pagos con QR, tarjeta de débito y hasta comprar dólares. Ahora incorporó una nueva utilidad que va a ser ideal para aquellas personas que no están bancarizadas y necesitan una tarjeta de crédito.
Mercado Pago presenta su tarjeta de crédito
La billetera virtual de Marcos Galperín ahora tiene su propia tarjeta de crédito. Con el afán de convertirse en banco, la misma ya está disponible para solicitarla en la app y trae consigo varios beneficios. Además es mucho menos burocrática que la de algunas entidades.
Tal y como pudieron informar desde Mercado Pago, esta tarjeta de crédito es 100% gratuita ya que no tiene costos de financiamiento ni renovación. Con ella vas a poder comprar en hasta tres cuotas sin interés en Mercado Libre lo cual es un gran punto.
Dicha tarjeta está respaldada por Mastercard al igual que la de débito y va a estar habilitada en cualquier comercio que acepte a esta entidad. Además también se va a poder usar para abonar vía código QR en operaciones que no superen los $30.000. Un dato a tener en cuenta es que solo los mayores de 18 años podrán acceder a ella.
Si bien en la actualidad va a estar disponible solo para compras en pesos, se estima que en algunos meses también esté habilitada para transacciones en dólares. Va a ser muy sencillo abonarla porque Mercado Pago ya permite la compra de dólar oficial dentro de la app.
