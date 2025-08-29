Mercado Pago confirma el cambio que causa furor entre los usuarios

Dicha tarjeta está respaldada por Mastercard al igual que la de débito y va a estar habilitada en cualquier comercio que acepte a esta entidad. Además también se va a poder usar para abonar vía código QR en operaciones que no superen los $30.000. Un dato a tener en cuenta es que solo los mayores de 18 años podrán acceder a ella.

Si bien en la actualidad va a estar disponible solo para compras en pesos, se estima que en algunos meses también esté habilitada para transacciones en dólares. Va a ser muy sencillo abonarla porque Mercado Pago ya permite la compra de dólar oficial dentro de la app.

