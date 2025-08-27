Mercado Pago fue una de las primeras billeteras virtuales pero con el correr del tiempo el mercado se expandió y el mundo de las fintech se amplió muchísimo. Ahora una billetera virtual extranjera quiere arribar en Argentina y va a causar sensación.
La billetera virtual que llega a Argentina y piensa destronar a Mercado Pago
Una billetera virtual extranjera muy reconocida quiere arribar en Argentina y Mercado Pago ya está en alerta. Va a causar furor.
Hoy en día las billeteras virtuales son un medio de pago muy fuerte e incluso destronaron a las tarjetas de débito. Por esa razón cada vez hay más apuestas de este tipo y una empresa brasileña planea arribar al país para generar mayor competencia.
La billetera virtual que llega a la Argentina
Nubank es un banco digital de Brasil y es sumamente utilizado en dicho país. En los últimos días se habló de un anhelo de la empresa por llegar a Argentina mediante la compra de Brubank. Mercado Pago está a la expectativa de todo lo que va a pasar.
Nubank ofrece servicios financieros digitales, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos. Además ya posee 122 millones de usuarios y está presente en Brasil, México y Colombia. Su próximo paso es llegar a Argentina donde Mercado Pago tiene una fuerte presencia y también busca convertirse en banco.
El posible ingreso de Nubank a Argentina cambia el panorama porque se trata de un banco digital y esto es lo que quiere conseguir Mercado Pago. Una competencia que sin duda será muy buena para los usuarios porque van a tener mayores opciones.
