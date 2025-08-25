urgente24
Atentos monotributistas: la decisión de ARCA que complica a todos

Los monotributistas deben tener en cuenta ciertas modificaciones que hizo ARCA en el monotributo. Una a una las medidas.

25 de agosto de 2025 - 10:57
ARCA y los cambios en el monotributo.

ARCA, la entidad que reemplazó a la AFIP, hizo una serie de cambios en el monotributo que los contribuyentes deben saber. Además de aumentar las escalas y los valores de las mismas, hay una manera más simple de facturar pero que puede ser un dolor de cabeza si no se realiza a tiempo.

Hace pocos días finalizó el plazo para la recategorización del monotributo, la cual se realiza dos veces al año. El sistema que implementó ARCA es mucho más simplificado ya que se puede ver toda la facturación en un solo lugar y realizar este trámite de manera más sencilla.

Monotributo: los cambios de ARCA que hay que tener en cuenta.

ARCA y una decisión para el monotributo

Ahora bien, si no realizaste la recategorización en tiempo y forma porque creías que no superabas los límites de facturación o por un olvido, ARCA tiene la potestad de hacerlo de oficio. Por ende, podrías pasar a una categoría mucho más alta.

De esta manera lo mejor es tener un control y hacerlo en los plazos establecidos para no encontrarse con ninguna sorpresa. Hoy en día el tope de facturación para la categoría A, por ejemplo, es de $8.992.597,87. La más alta es la categoría K que contempla hasta $94.805.682,90.

ARCA hizo muchas modificaciones y sigue desde cerca todos los movimientos de facturación, recategorización y consumos. Por ende, es necesario que los monotributistas lleven el control de manera rigurosa para evitar multas y también sorpresas.

