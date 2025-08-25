La miniserie de apenas 8 episodios que causa furor y te atrapa desde el minuto uno

"El día en que Oskar, un chico de barrio, se cruza con la misteriosa y acaudalada familia Farad, su vida cambia para siempre. Oskar entra en un juego de todo o nada, el tráfico de armas internacional. En la Marbella de los Farad le espera el lujo, la adrenalina y las emociones intensas... Pero también un reverso de violencia y cinismo que pone a prueba su voluntad", dice la sinopsis de Prime Video.