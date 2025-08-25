Si no sabés qué mirar y creés que ya viste todas las series, entonces no dudes en darle una oportunidad a esta miniserie de Prime Video que la está rompiendo. Una historia llena de drama, intriga y con un elenco de primera que te va a conquistar.
RECOMENDADA
La miniserie de apenas 8 episodios que causa furor y te atrapa desde el minuto uno
Prime Video, uno de los competidores directos de Netflix, trajo a su catálogo una miniserie española que causó muchísimo revuelo y se convirtió en las más vistas. La misma reúne a un elenco muy bueno y que te mantiene desde el primer minuto muy alerta.
La miniserie que conquista Prime Video
Los Farad es la miniserie de 8 capítulos que no te podés perder por nada. En ella trabaja uno de los actores de La casa de papel, Miguel Herrán, quien sin duda le da una gran cuota de talento a esta producción que te va a dejar con ganas de más.
"El día en que Oskar, un chico de barrio, se cruza con la misteriosa y acaudalada familia Farad, su vida cambia para siempre. Oskar entra en un juego de todo o nada, el tráfico de armas internacional. En la Marbella de los Farad le espera el lujo, la adrenalina y las emociones intensas... Pero también un reverso de violencia y cinismo que pone a prueba su voluntad", dice la sinopsis de Prime Video.
Los Farad son una familia muy poderosa y una vez que ingresas en su territorio o en su vida, es muy difícil salir. Oskar no tiene nada que perder, pero cada vez está más entrometido en un juego que puede ser sumamente peligroso. Además, el amor también toca su puerta.
