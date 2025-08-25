Luis Petri salpicado por el escándalo Spagnuolo: Piden interpelarlo por contratos con la Suizo Argentina

Acusaciones contra la gestión de Luis Petri

El proyecto también cuestiona el accionar del titular de Defensa por la falta de transparencia en torno al manejo del IOSFA. Entre las críticas se señala la ausencia de informes públicos, la opacidad en los contratos millonarios y la falta de rendición de cuentas, que configurarían un patrón de irregularidades mantenidas “en las sombras”.

Desde el propio IOSFA, sin embargo, rechazaron las acusaciones y aseguraron que los vínculos con Suizo Argentina son anteriores a la gestión actual y se mantienen desde hace varios años: “Esto descarta cualquier intento de vincular a esta conducción con supuestas irregularidades”, remarcaron en un comunicado.

El proyecto de interpelación fue presentado este lunes por el senador fueguino Pablo Blanco (UCR), quien advirtió que las revelaciones periodísticas sobre la relación entre el Estado y la droguería Suizo Argentina “han puesto en evidencia un esquema de corrupción de magnitud escandalosa”.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

La oposición busca frenar los DNU de Javier Milei y ponerle límites: Los avances

Martín Menem: "Es una monumental operación, pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule"

Más audios de Diego Spagnuolo: "Sandra (Pettovello) se hace la pelotuda"