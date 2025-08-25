urgente24
Luis Petri salpicado por el escándalo Spagnuolo: Piden interpelarlo por contratos con la Suizo Argentina

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue salpicado por el escándalo que protagoniza el Gobierno y en el Congreso Nacional piden su interpelación.

25 de agosto de 2025 - 14:32
Luis Petri, ministro de Defensa y actual candidato a diputado por LLA.

El pedido apunta especialmente a los vínculos de la droguería con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que atraviesa un fuerte déficit y acumula deudas millonarias.

El proyecto de resolución busca que el funcionario brinde un informe completo sobre la relación contractual, incluyendo fechas, montos, productos adquiridos, procedimientos de adjudicación y criterios técnicos o económicos utilizados para mantener a la empresa como proveedora.

El escándalo no para de salpicar gente

La solicitud de interpelación también pide precisiones sobre el impacto económico de estos convenios en el presupuesto de IOSFA, que hoy acumula una deuda superior a los $90.000 millones y registra un déficit mensual que compromete prestaciones médicas básicas a personal en actividad y retirados.

En los fundamentos, se advierte que el cuadro actual de la obra social militar es “devastador” y que existen denuncias sobre desvíos de fondos en medio de recortes y suspensiones de servicios. Incluso se alerta sobre la situación social de muchos afiliados: “Mientras un Teniente de Navío se ve obligado a manejar Uber para sobrevivir económicamente, los recursos de su propia obra social pueden haber sido desviados hacia esquemas de corrupción”, se remarcó.

Acusaciones contra la gestión de Luis Petri

El proyecto también cuestiona el accionar del titular de Defensa por la falta de transparencia en torno al manejo del IOSFA. Entre las críticas se señala la ausencia de informes públicos, la opacidad en los contratos millonarios y la falta de rendición de cuentas, que configurarían un patrón de irregularidades mantenidas “en las sombras”.

Desde el propio IOSFA, sin embargo, rechazaron las acusaciones y aseguraron que los vínculos con Suizo Argentina son anteriores a la gestión actual y se mantienen desde hace varios años: “Esto descarta cualquier intento de vincular a esta conducción con supuestas irregularidades”, remarcaron en un comunicado.

El proyecto de interpelación fue presentado este lunes por el senador fueguino Pablo Blanco (UCR), quien advirtió que las revelaciones periodísticas sobre la relación entre el Estado y la droguería Suizo Argentina “han puesto en evidencia un esquema de corrupción de magnitud escandalosa”.

