Martín Menem: "Es una monumental operación, pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule"

Volviendo a las razones para el despido de Spagnuolo, remarcó: “Se separa a un funcionario para que la justicia investigue” y agregó que “no cuestionamos el accionar de la Justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArrepentidosLLA/status/1959953574038798395&partner=&hide_thread=false Martín Menem dice que lo de las coimas es una "monumental operación" porque en octubre "jubilan" a los kukas.

Mirá vos che, una opereta de los K hecha por el funcionario íntimo con más ingresos a Olivos y donde se fugaron con 260mil dólares en sobres pic.twitter.com/8uTrzQDcDA — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 25, 2025

Las "manos en el fuego" por Lule y Karina Milei

Menem insistió varias veces en la entrevista con que pone “las manos en el fuego ” por Lule y Karina (algo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no quiso pronunciar la semana pasada). “Cuando estas cambiando la Argentina para siempre y eliminar al kirchnerismo para siempre estaremos sujetos a todo tipo de ataques. Nos vienen operando por izquierda o por derecha, permanentemente”.

“Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad, si le dicen algo en el acto toma una decisión y echa a quien tenga que echar”, dijo sobre la versión de que Spagnuolo le advirtió al presidente de los hechos de corrupción.

Los “audios son de dudoso origen ”, insistió y contó que habló con Spagnuolo unos 30 días atrás por el tratamiento en Diputados de la emergencia en discapacidad: “hablamos del nomenclador para ver si se podía hacer algún ajuste para mejorar la situación”.

“Spagnuolo iba los domingos a Olivos a escuchar música clásica” reveló el diputado nacional y agregó que también iba a la Casa Rosada.

Consultado sobre si puede aparecer otro chat que involucre a los Menem o a Karina, solo contestó: “creemos en la división de poder y en la justicia”.

Sobre la posibilidad de que la denuncia haya estado vinculada a la interna de La Libertad Avanza, reconoció que "los cierres de listas fueron muy complejos y eso genera tensiones".

Por último, se lo volvió a consultar sobre si no hay nada que pueda surgir en cuanto a audios o chats que involucre a Lule, Karina o a funcionarios de alto nivel en el pago de presuntas coimas: "estoy 100% seguro por más que aparezca lo que aparezca", concluyó.

--------------

