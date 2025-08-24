NUEVO STREAMING
Netflix logró un récord en pantallas grandes con su película más vista
Netflix logró su primer triunfo con la versión karaoke de su exitosa película, que recaudó millones en solo dos días y se posicionó como número uno en USA.
Un fenómeno que trasciende a Netflix
Este logro resulta aún más sorprendente considerando que la versión karaoke de la película solo estuvo disponible durante el sábado y domingo, proyectándose en más de 1.700 salas de cine. Cada función se transformó en una experiencia inmersiva donde el público podía cantar junto a sus personajes favoritos, generando una atmósfera de concierto que conquistó a miles de espectadores.
La victoria de Netflix en taquilla representa un cambio paradigmático para una empresa que tradicionalmente evitó los estrenos cinematográficos tradicionales. Mientras otras plataformas como Apple lograron éxitos puntuales con "F1" y sus 57 millones de dólares, este triunfo marca el debut de Netflix en la cima de la recaudación nacional.
KPop Demon Hunters, producida por Sony Pictures Animation, ya disfrutaba de un éxito arrollador en la plataforma desde junio, acumulando más de 210 millones de visualizaciones y posicionándose como la segunda película más vista en la historia de Netflix. Su banda sonora, especialmente el tema "Golden", dominó las listas de Billboard y superó las 400 millones de reproducciones en Spotify.
El poder del K-Pop llega a Hollywood
La historia de un grupo femenino de K-Pop que combina actuaciones musicales con la caza de demonios resonó profundamente con audiencias globales. Este musical animado, con un elenco de voces mayoritariamente coreano-estadounidense, demostró que los géneros híbridos pueden conquistar tanto las pantallas domésticas como las salas cinematográficas.
Aunque AMC Theatres se negó a proyectar esta versión especial, manteniéndose fiel a su política de exclusividad cinematográfica, el resto de las cadenas importantes abrazaron la propuesta. El resultado: un fin de semana que superó expectativas y estableció un precedente para futuras estrategias de distribución híbrida entre streaming y cines tradicionales.
