Netflix logró un récord en pantallas grandes con su película más vista

El poder del K-Pop llega a Hollywood

La historia de un grupo femenino de K-Pop que combina actuaciones musicales con la caza de demonios resonó profundamente con audiencias globales. Este musical animado, con un elenco de voces mayoritariamente coreano-estadounidense, demostró que los géneros híbridos pueden conquistar tanto las pantallas domésticas como las salas cinematográficas.

Aunque AMC Theatres se negó a proyectar esta versión especial, manteniéndose fiel a su política de exclusividad cinematográfica, el resto de las cadenas importantes abrazaron la propuesta. El resultado: un fin de semana que superó expectativas y estableció un precedente para futuras estrategias de distribución híbrida entre streaming y cines tradicionales.

