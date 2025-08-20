urgente24
La nueva miniserie argentina que causa furor en Netflix y todos aclaman

Netflix estrena una nueva miniserie argentina que te va a dejar sin palabras. Basada en una famosa novela, es de las series que no te podés perder.

20 de agosto de 2025 - 09:07
Una miniserie de Netflix que apuesta fuerte.

Netflix sigue apostando por las producciones nacionales y esta vez va a estrenar una miniserie argentina que ya volvió locos a todos. Se trata de una de las series que sí o sí tenés que ver por su historia dramática y llena de suspenso. No te vas a arrepentir.

Esta producción promete y mucho, ya que se trata de una miniserie que apuesta fuerte por lo dramático y sin duda te vas a dejar con ganas de más desde el primer momento. El trailer ya es sumamente prometedor y muchos están esperando su estreno con ansias.

La miniserie argentina que causó furor en Netflix

Se trata de Las maldiciones, una nueva miniserie que va a estrenar Netflix con un elenco de lujo. La misma va a estar disponible el próximo 12 de septiembre en la plataforma y el trailer ya promete muchísimo. Una producción que se va a convertir en la favorita de varios.

La serie está protagonizada por Leonardo Snaraglia y se basa en la novela homónima de Claudia Piñeiro. A lo largo de tres capítulos muy intensos, un gobernador tiene que lidiar con el secuestro de su hija y todo lo que pasa alrededor de sus decisiones políticas.

Es una serie intensa, con el respaldo de una novela muy conocida y también con actuaciones de lujo. El próximo 12 de septiembre llega a Netflix y los argentinos ya están esperando con ansias poder verla cuanto antes.

