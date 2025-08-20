La nueva miniserie argentina que causa furor en Netflix y todos aclaman

Esta producción promete y mucho, ya que se trata de una miniserie que apuesta fuerte por lo dramático y sin duda te vas a dejar con ganas de más desde el primer momento. El trailer ya es sumamente prometedor y muchos están esperando su estreno con ansias.
La miniserie argentina que causó furor en Netflix
Se trata de Las maldiciones, una nueva miniserie que va a estrenar Netflix con un elenco de lujo. La misma va a estar disponible el próximo 12 de septiembre en la plataforma y el trailer ya promete muchísimo. Una producción que se va a convertir en la favorita de varios.
La serie está protagonizada por Leonardo Snaraglia y se basa en la novela homónima de Claudia Piñeiro. A lo largo de tres capítulos muy intensos, un gobernador tiene que lidiar con el secuestro de su hija y todo lo que pasa alrededor de sus decisiones políticas.
Es una serie intensa, con el respaldo de una novela muy conocida y también con actuaciones de lujo. El próximo 12 de septiembre llega a Netflix y los argentinos ya están esperando con ansias poder verla cuanto antes.
