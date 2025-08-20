La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi dejó al descubierto una historia que parecía blindada y terminó llena de confesiones incómodas. Desde un perdón inesperado, una decisión drástica y la reacción firme de Candela Vetrano, el caso ya no es solo un tema de pareja: se volvió un culebrón que incomoda a todo el ambiente.
EL MITO DE LA PAREJA PERFECTA
Tras la confesión de Gimena Accardi, Candela Vetrano se plantó y Nicolás Vázquez habló
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi cerraron una etapa con confesiones que sacudieron todo. Y en el medio, Candela Vetrano dejó marcado su propio lugar.
Cómo Nicolás Vázquez bajó a tierra la historia con Gimena Accardi
La confesión de Gimena Accardi en el streaming de Olga fue el punto de quiebre: "Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”. Esa admisión confirmó el affaire reciente pero también reabrió viejas heridas. En LAM (América), Pepe Ochoa recordó que en 2018 ya había existido otro episodio, también conocido por Vázquez. La diferencia es que ahora, tras meses de crisis, no hubo margen para recomponer.
El propio Vázquez lo dijo en la puerta del teatro Lola Membrives: "La realidad es esa, la que dijo ella. Me apena cómo termina de embarrarse una historia que fue muy linda". También pidió que nadie tome partido y aclaró que "la perdonó". Pero al mismo tiempo fue claro con que el divorcio es un hecho. Ahí quedó expuesta la paradoja: el perdón existe, el amor sigue, pero la pareja ya no.
Durante años, Vázquez y Accardi fueron señalados como "la pareja ideal" del espectáculo argentino. El mismo Nico lo desarmó: “No somos una pareja perfecta. Nos pasan las mismas cosas que a cualquiera y hasta cosas peores”. La frase retumba porque baja del pedestal una historia que parecía blindada. Lo que para el afuera era estabilidad, puertas adentro estaba lleno de fisuras. Y esa es quizás la lección más dura: el mito se rompió desde adentro.
Gimena Accardi se resguarda y Candela Vetrano da un paso al frente
En medio del vendaval, Accardi tomó una decisión drástica: sacó las redes sociales de su celular. Según contó en una nota con Lape Club Social, la presión virtual la desbordó: “No quiero llegar al punto de pensar en suicidarme. Es demasiado el odio, demasiado el hostigamiento”. Yanina Latorre también lo confirmó en SQP (América): Accardi no cerró sus cuentas, pero borró las apps para protegerse. Es un gesto que dice mucho sobre cómo la violencia digital hoy pesa tanto como una tapa de revista.
El otro capítulo fue el rumor que señalaba a Andrés Gil como tercero en discordia. Tanto Accardi como el actor lo negaron con fuerza ("es absolutamente falso", escribió Gil en Instagram), pero el daño estaba hecho. Fue ahí donde apareció Candela Vetrano, pareja de Gil y madre de su hijo. Según contó Guido Záffora en Socios del Espectáculo (América), Candela llamó directamente a Accardi para pedirle explicaciones. Un movimiento que muestra que Vetrano no se dejó arrastrar por el ruido mediático, eligió ir al hueso.
Mientras Gimena se esconde del odio en redes, Vetrano se muestra en Nueva York junto a Gil y su hijo Pino, compartiendo fotos familiares, una postal que contrasta con la tormenta local y manda un mensaje silencioso pero potente: unidad puertas adentro, frente unido hacia afuera.
En esta historia, Nico perdona pero se divorcia, Gime se borra para sobrevivir y Cande responde con la calma de quien tiene la cancha clara. El mito se cayó, pero lo que queda ahora es cómo cada uno se para frente al derrumbe.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas
Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan
Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei