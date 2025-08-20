Tras la confesión de Gimena Accardi, Candela Vetrano se plantó y Nicolás Vázquez habló

Embed GIMENA ACCARDI CONFIRMÓ QUE LE FUE INFIEL A NICO VÁZQUEZ: "LAMENTO TENER QUE HACERLO PÚBLICO", Y DIJO: "CERRÉ LAS REDES PORQUE ME HACE MUY MAL EL ODIO"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/zSPknkgcg4 — América TV (@AmericaTV) August 19, 2025

El otro capítulo fue el rumor que señalaba a Andrés Gil como tercero en discordia. Tanto Accardi como el actor lo negaron con fuerza ("es absolutamente falso", escribió Gil en Instagram), pero el daño estaba hecho. Fue ahí donde apareció Candela Vetrano, pareja de Gil y madre de su hijo. Según contó Guido Záffora en Socios del Espectáculo (América), Candela llamó directamente a Accardi para pedirle explicaciones. Un movimiento que muestra que Vetrano no se dejó arrastrar por el ruido mediático, eligió ir al hueso.

image Accardi se aleja de las redes para protegerse del hostigamiento y negar rumores sobre terceros. Candela Vetrano interviene directamente, marcando límites y mostrando unidad familiar frente al escándalo.

Mientras Gimena se esconde del odio en redes, Vetrano se muestra en Nueva York junto a Gil y su hijo Pino, compartiendo fotos familiares, una postal que contrasta con la tormenta local y manda un mensaje silencioso pero potente: unidad puertas adentro, frente unido hacia afuera.

En esta historia, Nico perdona pero se divorcia, Gime se borra para sobrevivir y Cande responde con la calma de quien tiene la cancha clara. El mito se cayó, pero lo que queda ahora es cómo cada uno se para frente al derrumbe.

