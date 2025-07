Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo: La delgada línea entre ficción y realidad (5 historias)

Embed - SEPARACIÓN POLÉMICA: NICO VÁZQUEZ Y MERCEDES OVIEDO SIN FILTRO

“Obvio que estoy angustiada yo no estoy acostumbrada a esto, no me gusta, siempre huí de este tipo de cosas” dijo Oviedo, aquella chica de 'Paso de los Toros' -con música 'Lost in your eyes', de Debbie Gibson- que hace 17 años trascendió en 'Todos contra Juan'.