Nicolás Vázquez se quebró y habló de su separación con Gimena Accardi: "Estoy roto"

Apenas salió el comunicado, los rumores de terceros empezaron a picar fuerte. Primero Mercedes Oviedo, luego Dai Fernández, ambas compañeras de Nico en la obra Rocky. Encima, apareció un video de él bailando con Mechi en una fiesta de trabajo y otro donde se lo veía muy cerca de Dai.

Pero según Yanina, Nico le juró que con Dai no pasa nada, que la quiere como una hermana y que simplemente fue su gran sostén emocional en este momento tan bravo. "La gente es una basura por inventar cosas. Dai está ahí, al lado mío, pero como amiga. Es mi contención, la que me escucha, la que me banca", le aseguró.

image.png Sobre Dai Fernández, Nico aclaró que es solo su amiga y sostén emocional en este momento difícil. Negó cualquier romance y explicó que los rumores le hacen mucho daño porque no hay nada más que amistad.

Además, explicó que por eso hay tantas fotos con ella y que hasta fue su acompañante a los Martín Fierro, pero que no hay nada romántico. Incluso cuando Capristo dijo en el programa que él le habría dicho a Gimena que estaba enamorado de otra persona, Vázquez negó con fuerza esa versión. "No la quiero lastimar. No es una calentura. Pero no es verdad lo que dicen", fue, según Latorre, su respuesta.

También se refirió al famoso "desgaste": "¿No puede pasar que después de 18 años no te encuentres más con el otro? ¿No existe estar a destiempo?". Y como si eso no fuera suficiente dolor, recordó el derrumbe en Miami que vivieron juntos en 2021, donde los dos se salvaron de milagro. "Todavía lo estoy tratando en terapia. No puedo hablar de eso. Me enloquece", confesó.

"No puedo dormir, me cuesta hacer las funciones. Estoy roto por dentro", le dijo Nico a Yanina, quien cerró con una frase que resume todo el panorama: "Es un tipo exitosísimo, pero hoy no puede disfrutar nada".

