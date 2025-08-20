Sí hay plata: Cuántos millones destinará el Estado a los partidos políticos en estas elecciones

El reparto de fondos a los partidos políticos

El mecanismo de financiamiento se canaliza a través del Fondo Partidario Permanente, con un presupuesto asignado de $401,6 millones, destinado a la asignación y rendición de cuentas de los aportes públicos.

La Dirección Nacional Electoral, encabezada por Luz Landivar, dispuso en mayo el primer envío de recursos a las fuerzas políticas, según lo estipulado en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

En esta distribución inicial, el Partido Justicialista recibió $44 millones; el PRO, $24,2 millones; la UCR, $19,7 millones; el Frente Renovador, $12,6 millones; y la Unión Celeste y Blanco, $10 millones. La Libertad Avanza, en tanto, percibió alrededor de $2,9 millones distribuidos entre sus diferentes representaciones provinciales.

