Una senadora kirchnerista se quedó sin lugar en las listas y explotó: "Machirulo, cagón, traidor"

La legisladora vinculó la decisión a “intereses personales y manipulaciones” y subrayó que el desplazamiento de su candidatura respondió a un acuerdo que garantizara el poder territorial de Pino y López en la Legislatura.

En otro tramo de su descargo, Duré ironizó sobre la lealtad en política: “Si hay algo que aprendí en la militancia es que ante cualquier cierre electoralista siempre primero está la ‘lealtad’”.

Una salida cargada de reproches

Duré agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que seguirá participando en la vida política como militante. “Los cargos son circunstanciales, pero una siempre es leal a sus convicciones, a Cristina Kirchner y a los compañeros y vecinos con quienes seguiremos construyendo”, sostuvo.

La senadora insistió en que su ruptura con Vuoto no significa un retiro, sino un punto de inflexión. “Todo tiene un límite. A las compañeras se las respeta. En la política como en la vida, calladitas no nos vemos más lindas nunca más ”, concluyó.

