El cierre de listas en Tierra del Fuego dejó al descubierto una feroz disputa interna dentro del peronismo. La senadora nacional María Eugenia Duré, cuyo mandato finaliza en diciembre, quedó excluida de la nómina de candidatos y reaccionó con dureza contra el intendente de Ushuaia y presidente del PJ local, Walter Vuoto, referente de La Cámpora.
INTERNA
Una senadora kirchnerista se quedó sin lugar en las listas y explotó: "Machirulo, cagón, traidor"
Una senadora nacional kirchnerista hizo un durísimo descargo en su cuenta de Instagram y dejó expuesta la fractura que hay en La Cámpora.
A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó la decisión del oficialismo fueguino de reemplazarla por Cristina López, esposa del legislador Juan Carlos Pino. “Esto es típico de machirulo, traidor y cagón”, lanzó Duré, al señalar que detrás de la jugada existió un acuerdo político entre Vuoto y el gobernador Gustavo Melella.
De senadora aliada a la ruptura
Duré fue durante años una de las dirigentes más cercanas a Vuoto. En 2024 integraron juntos la lista “Primero la Patria”, que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en la interna nacional del PJ. La relación, sin embargo, se resquebrajó en las últimas semanas, cuando el intendente camporista avanzó en un entendimiento con el mandatario provincial.
Ese pacto terminó de ordenar las candidaturas: López y el concejal Federico Runin, dirigente de FORJA, serán los postulantes al Senado, mientras que para Diputados la boleta estará encabezada por el melellista Agustín Tita. En ese reparto, Duré quedó sin lugar.
Descargo de la kirchnerista (con nombre y apellido)
“Calladitas no nos vemos más lindas. Nunca más las mujeres nos quedaremos calladas ante quien pretenda humillarnos y entregarnos”, escribió la senadora en un duro mensaje que, sin nombrarlo directamente, apuntó contra Vuoto.
La legisladora vinculó la decisión a “intereses personales y manipulaciones” y subrayó que el desplazamiento de su candidatura respondió a un acuerdo que garantizara el poder territorial de Pino y López en la Legislatura.
En otro tramo de su descargo, Duré ironizó sobre la lealtad en política: “Si hay algo que aprendí en la militancia es que ante cualquier cierre electoralista siempre primero está la ‘lealtad’”.
Una salida cargada de reproches
Duré agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que seguirá participando en la vida política como militante. “Los cargos son circunstanciales, pero una siempre es leal a sus convicciones, a Cristina Kirchner y a los compañeros y vecinos con quienes seguiremos construyendo”, sostuvo.
La senadora insistió en que su ruptura con Vuoto no significa un retiro, sino un punto de inflexión. “Todo tiene un límite. A las compañeras se las respeta. En la política como en la vida, calladitas no nos vemos más lindas nunca más ”, concluyó.
_________________________
Más noticias en Urgente24:
Sí hay plata: Cuántos millones destinará el Estado a los partidos políticos en estas elecciones
Leandro Santoro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de Spagnuolo
Sobre la hora de la sesión, el Gobierno promete aumentos en prestaciones por discapacidad