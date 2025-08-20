Leandro Santoro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de Spagnuolo

"Son ustedes los que dijeron que vinieron a terminar con los curros, tienen que decirle a los argentinos si son falsos o verdaderos los audios que están circulando", reclamó Santoro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TodoNegativo/status/1958197199130579225&partner=&hide_thread=false “No nos hagamos los boludos. En este mismo momento mientras sesionamos están circulando audios del propio director la Agencia Nacional de Discapacidad diciendo que se cobran coimas de medio millón de dólares por mes". El que arrancó muy tranquilo la sesión es Santoro. pic.twitter.com/pXsgjujKBL — Todo Negativo (@TodoNegativo) August 20, 2025

Los audios del escándalo

Ayer, en el programa Data Clave -streaming Carnaval- difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que asegura que Karina Milei recibiría unos US$500.000 mensuales de laboratorios en concepto de coimas. Ya hay denuncia penal.

Llamativamente (o no), la mayoría de los medios de comunicación aún no publicó nada sobre este escándalo, que arde en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1957990482388177116&partner=&hide_thread=false En el audio atribuido a Spagnuolo se habla sobre un diálogo que mantuvo con el presidente Javier Milei: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a… — Urgente24.com (@U24noticias) August 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianoobarrio/status/1958009561341632647&partner=&hide_thread=false El director de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo habla en un audio afanado de coimas que según dice cobrarían Lule Menem y Karina Milei por medicamentos y todo lo que sube hacia arriba en coimas. Que hijo de puta farsante de mierda resultaste Javier. Como acerté cuando… https://t.co/zbJnSmm1x9 — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) August 20, 2025

