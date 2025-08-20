Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del escándalo por los audios filtrados, presuntamente de Diego Spagnuolo -titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)- hablando de coimas en el Gobierno.
PRESUNTAS COIMAS
Leandro Santoro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de Spagnuolo
Al comienzo de la mega sesión en Diputados, Leandro Santoro presentó cuestión de privilegio contra Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, por los audios filtrados.
Al comienzo de la mega sesión para tratar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad, al aumento a los jubilados y a la restitución de la moratoria previsional, además de los proyectos impulsados por los gobernadores sobre distribución de ATN y del impuesto a los combustibles, el diputado kirchnerista presentó una cuestión de privilegio contra Diego Spagnuolo.
"Es verdaderamente insólito, el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios presuntamente del señor Spagnuolo, director de ANDIS, diciendo que en el Gobierno argentino se cobraron coimas", comenzó Leandro Santoro.
"Esta Cámara debería tratar (ese tema) y dejar de hacerse la boluda", protestó, y recriminó la actitud del bloque libertarios, que mientras él hablaba "se hacen los desentendidos".
"El director de ANDIS tendría que estar haciendo una declaración pública desmintiendo esos audios. Y si hay abusos o corrupción, esta Cámara debería estar haciendo un seguimiento", prosiguió.
"Son ustedes los que dijeron que vinieron a terminar con los curros, tienen que decirle a los argentinos si son falsos o verdaderos los audios que están circulando", reclamó Santoro.
Los audios del escándalo
Ayer, en el programa Data Clave -streaming Carnaval- difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que asegura que Karina Milei recibiría unos US$500.000 mensuales de laboratorios en concepto de coimas. Ya hay denuncia penal.
Llamativamente (o no), la mayoría de los medios de comunicación aún no publicó nada sobre este escándalo, que arde en redes sociales.
