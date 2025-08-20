"Está bueno que nos veamos": Fátima Florez celebró reencontrarse con Milei en Las Vegas

Benito Fernández, otro que apuesta a la reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei

Con la fuerte versión de reconciliación instalada en los medios de comunicación, quien hace algunos días se refirió al tema fue Benito Fernández.

Invitado en la mesa de Mirtha Legrand a través de la pantalla de El Trece, aseguró: “Van a estar juntos”.





Embed - Marcelo Polino CONTRA las CUERDAS: ¿PASA ALGO entre Fátima Florez y Javier Milei?



“A mi me encanta la pareja, me parece que van a volver”, dijo luego de un divertido cruce con Marcelo Polino, amigo de la humorista, que desmentía el rumor.

Asimismo, el reconocido periodista de espectáculos expresó: “Son gente muy mediática mis amigos y no me gusta hablar de la vida privada de ellos, de lo íntimo de los íntimos”.

