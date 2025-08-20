Como es de público conocimiento Fátima Florez y Javier Milei volverán a reencontrarse en Las Vegas. Es que la humorista llevará nuevamente su espectáculo a tierras norteamericanas y el Presidente se encontrará en el mismo lugar debido a la agenda presidencial.
CADA VEZ MÁS CERCA
"Está bueno que nos veamos": Fátima Florez celebró reencontrarse con Milei en Las Vegas
Fátima Florez y el Presidente se reencontrarán y la imitadora brindó detalles de cómo será el hecho que tendrá lugar en tierras norteamericanas.
El periodista Luis Ventura fue el primero en anunciar que se habían puesto en contacto para coordinar el encuentro y en esta ocasión la artista habló al respecto en diálogo con Desayuno Americano: "Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá que es el 5 de septiembre. Cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo con el mío".
"Está bueno que nos veamos, ahí arriba del escenario", agregó posteriormente luego de aclarar que "casualmente" se verán las caras. Asimismo, descartó la posibilidad de que además se crucen privadamente aunque aclaró que "va a ser una alegría" verse con su expareja.
Por otro lado, el cronista del programa televisivo que se emite por la América TV se animó a consultarle por su anterior pareja Norberto Marcos y se mostró molesta al respecto. "En mí nunca van a encontrar guerra, conflicto. Para nada", expresó cuando le recordaron que el productor hizo público que no logra comunicarse con su persona.
Benito Fernández, otro que apuesta a la reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei
Con la fuerte versión de reconciliación instalada en los medios de comunicación, quien hace algunos días se refirió al tema fue Benito Fernández.
Invitado en la mesa de Mirtha Legrand a través de la pantalla de El Trece, aseguró: “Van a estar juntos”.
“A mi me encanta la pareja, me parece que van a volver”, dijo luego de un divertido cruce con Marcelo Polino, amigo de la humorista, que desmentía el rumor.
Asimismo, el reconocido periodista de espectáculos expresó: “Son gente muy mediática mis amigos y no me gusta hablar de la vida privada de ellos, de lo íntimo de los íntimos”.
