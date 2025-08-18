Hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires que están muy saturadas y otras que no tienen tanta conectividad. Retiro es una de las más concurridas y por esa razón el Gobierno porteño planea construir una estación de trenes que conecte estratégicamente esa zona de CABA.
Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles
El Gobierno porteño quiere construir una nueva estación de trenes en CABA, la cual planea conectar estratégicamente puntos muy saturados de la Ciudad.
Esta nueva red ferroviaria se sumará entre Retiro y la Facultad de Derecho, una zona que sin duda es muy transitada pero que únicamente se llega con fácil acceso a través del subte. Por esa razón quieren crear un punto de conexión que una trenes, subterráneos y colectivos.
Nueva estación de trenes en CABA
Esta propuesta fue presentada en conjunto con la Sociedad Central de Arquitectos y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura. Como ya comentamos, planea estar entre Retiro y la Facultad de Derecho de la UBA y la idea es vincular las líneas Belgrano Norte, Mitre y San Martín con la Línea H de subte.
La misma estará ubicada en terrenos que se encuentran entre medio de estos puntos de la ciudad, pero para ello se necesita un acuerdo entre Ciudad y el Estado Nacional para el traspaso de los mismos. Esta obra tendría un valor aproximado de entre 20 y 25 millones de dólares.
Recoleta, la Villa 31 y la Facultad de Derecho van a tener más posibilidades de transporte, siendo una zona que está bastante relegada en todo lo que es conectividad. Además, se trata de uno de los barrios más frecuentados por el turismo.
Por el momento no hay certezas sobre el inicio de la obra, pero se habló del costo de la misma y todo dependerá de la cesión de estos terrenos. La idea principal es sacar congestión a la estación Retiro y dividirlo en diferentes transportes.
