Frenética búsqueda de candidatos para derrotar el escepticismo electoral de los ciudadanos

El dilema: Muchos nombres ¿cuántos electores?

En cambio, el PRO ya tiene asegurada la reelección de los diputados de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, y Florencia de Sensi, una dirigente muy cercana al presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo.

También podría sumarse como candidata a diputada de la Libertad Avanza la diputada cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

La diputada también bullrichista que tiene posibilidades de integrar la lista de LLa y el PRO en el distrito porteño es Sabrina Ajchemet.

Otro diputado que buscará postularse como diputado es Ricardo López Murphy, quien se presenta como candidato a su reelección por Republicanos Unidos. Carlos Rodríguez lo acompañará.

Embed La lista de Potencia CABA a diputados liderada por Ricardo López Murphy dio la sorpresa al incorporar al economista Carlos Rodríguez. En segundo lugar Bernarda Faitt,

presidenta del PD y el diplomático, exvicecanciller Leopoldo Sahores. El teniente general Juan Martín Paleo… pic.twitter.com/vLOOIkVNoo — Beto Valdez (@betovaldez) August 15, 2025

Además buscan su reelección los diputados de Encuentro Federal Florencio Randazzo como primer candidato de Provincias Unidas, quien sería secundada por la legisladora radical de Democracia para Siempre, Danya Tavela.

La santafesina de Democracia para Siempre, Melina Giorgi, podría ser la tercera candidata de Provincias Unidas, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En tanto, los diputados que buscarán un lugar en el Senado son la libertaria de Rio Negro, Lorena Villaverde, y la neuquina de LLA Nadia Márquez, quien podría ser secundada por el diputado radical “peluca” Pablo Cervi.

También hay renunciamientos llamativos, en particular por la genuflexión hacia Javier Milei: