urgente24
en vivo CIERRE DE LISTAS

Frenética búsqueda de candidatos para derrotar el escepticismo electoral de los ciudadanos

Javier Milei convenció a Patricia Bullrich para senadora por CABA.

Javier Milei convenció a Patricia Bullrich para senadora por CABA.

Javier Milei convenció a Patricia Bullrich para senadora por CABA.

Javier Milei convenció a Patricia Bullrich para senadora por CABA.

Los casilleros se están llenando. Se definen los candidatos rumbo al domingo 26/10. Hay que convencer al electorado que vale la pena votar.

16 de agosto de 2025 - 08:55

EN VIVO

El escepticismo de los ciudadanos provoca ausencia de electores: moneda corriene en el año electoral 2025. ¿Es posible conseguir que los electores recuperen la fe? Su agnosticismo es culpa de los referentes políticos, y también de los gobernantes que no ofrecen respuestas a los problemas cotidianos. Pero destroza el Sistema. Si la democracia republicana no es la herramienta idónea para asegurar la convivencia y el progreso, la sociedad queda expuesta a audacias, imprevistos y tragedias. ¿Candidatos conocidos para el gran público o candidatos capacitados para la tarea de debatir y legislar? ¿Candidatos obsecuentes, mal llamados 'leales', o candidatos que iluminen la oscuridad de estos tiempos? He ahí el dilema. Comencemos un VIVO acerca del cierre de listas.

votar1

-----------------------

Live Blog Post

El dilema: Muchos nombres ¿cuántos electores?

En cambio, el PRO ya tiene asegurada la reelección de los diputados de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, y Florencia de Sensi, una dirigente muy cercana al presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo.

También podría sumarse como candidata a diputada de la Libertad Avanza la diputada cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

La diputada también bullrichista que tiene posibilidades de integrar la lista de LLa y el PRO en el distrito porteño es Sabrina Ajchemet.

Otro diputado que buscará postularse como diputado es Ricardo López Murphy, quien se presenta como candidato a su reelección por Republicanos Unidos. Carlos Rodríguez lo acompañará.

Embed

Además buscan su reelección los diputados de Encuentro Federal Florencio Randazzo como primer candidato de Provincias Unidas, quien sería secundada por la legisladora radical de Democracia para Siempre, Danya Tavela.

La santafesina de Democracia para Siempre, Melina Giorgi, podría ser la tercera candidata de Provincias Unidas, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En tanto, los diputados que buscarán un lugar en el Senado son la libertaria de Rio Negro, Lorena Villaverde, y la neuquina de LLA Nadia Márquez, quien podría ser secundada por el diputado radical “peluca” Pablo Cervi.

También hay renunciamientos llamativos, en particular por la genuflexión hacia Javier Milei:

Embed

Live Blog Post

Fuerza Patria arriesga el 45% de sus bancas y LLA el 30%

Silvia Rajcher en Noticias Argentinas:

  • La Cámara de Diputados debe elegir 127 legisladores el 26/10, donde el peronismo arriesga el 45% de sus 98 bancas, mientras que la coalición de derecha de la Libertad Avanza y el PRO ponen en juego el 30% de sus escaños.
  • En este lote de diputados que podrían volver a presentarse figuran algunos como el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien tiene mandato hasta el 2027, pero es probable que encabece la lista de candidatos de Córdoba, según informaron fuentes parlamentarias.
  • En la misma situación se encuentra la libertaria Romina Diez que tiene mandato por otros dos años y podría volver a ser la primera candidata por la LLA de Santa Fé, según señalaron fuentes parlamentarias.
  • En Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, los diputados que tendrían asegurado un lugar son el sindicalista Sergio Palazzo, un dirigente muy cercano a Cristina Kirchner, y el ex ministro de Salud, Daniel Gollan, quien es muy cercano al gobernador Axel Kicillof.
  • También circuló en los días pasados que podrían estar entre los primero quince lugares de la lista de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de CTA Hugo Yasky, a propuesta de Kicillof..
  • A ese lote se podría sumar otra sindicalista, Vanesa Siley, quien responde a la ex presidenta Cristina Fernández de kirchner.
  • Por el peronismo también busca competir por una banca el santafesino del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, pero mantiene una fuerte interna con el ex ministro Agustín Rossi, quien quiere encabezar la lista de diputados, con el argumento que está mejor posicionado en las internas.
Embed

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES