Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

El objetivo es consensuar con EANA la modalidad de afectación del servicio, tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo.

Los reclamos de los trabajadores

UTEPSA exige que tanto EANA como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) asuman sus funciones con responsabilidad para garantizar el derecho legítimo de los trabajadores a manifestarse. En esa línea, el gremio reclamó un incremento del 45% en el inicio de la negociación paritaria.

image

Cabe recordar que hubo una conciliación obligatoria inicial dictada el 11 de julio, suspendiendo despidos y un cronograma de paros que se había planificado. Luego, la conciliación se extendió hasta el 7 de agosto, luego de que EANA presentara una propuesta salarial que, según ATEPSA, no cumplía con sus expectativas y se mantenía por debajo de la pauta estatal.

En tanto, la Asociación también denunció que la empresa continuó desconociendo actas previamente firmadas, afectando la estabilidad laboral y el Convenio Colectivo.

--------------

