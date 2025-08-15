El jefe de Hezbolá, Naim Qassem, advierte al gobierno del Líbano que no entregará sus armas

El líder de Hezbolá advirtió al gobierno libanés que no se enfrente al grupo militante, afirmando que en tal caso “no habría vida” en el Líbano. A pesar de que Hezbolá y el movimiento Amal, su aliado chiita, han decidido posponer cualquier protesta contra el plan de desarme respaldado por Estados Unidos, Qassem advirtió que futuras manifestaciones podrían dirigirse hacia la Embajada de Estados Unidos en el Líbano.