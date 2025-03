Arabia Saudita intenta aprovechar en Líbano el ocaso de Hezbollah

En cuanto a Hezbolá, no va a desaparecer, al contrario, sigue existiendo. La gran pregunta es si podrá transformarse o no. En cuanto a Hezbolá, no va a desaparecer, al contrario, sigue existiendo. La gran pregunta es si podrá transformarse o no.

La caída del régimen de Bashar Assad en la vecina Siria —que en el pasado fue una importante línea de suministro de armas desde Irán— ha agravado los problemas de Hezbolá, dejándolo aislado, incapaz de rearmarse y cada vez más impotente para dictar los asuntos libaneses.

Según se informa, Hezbolá enfrenta una crisis financiera que le obliga a luchar para brindar apoyo monetario a las familias de sus miembros heridos y financiar los trabajos de reconstrucción en sus bastiones del sur y el este devastados por los bombardeos israelíes.

“Algunos partidarios de Hezbolá han acogido con agrado el cambio mientras otros siguen gritando”, dijo a Arab News un camarero de uno de los cafés de la calle Hamra de Beirut, que no quiso ser identificado.

Si tenemos que arrastrarlos a esta nueva era a patadas y gritos, lo haremos. Han sido así durante muchas décadas. Dejaron el país destrozado y en la oscuridad. Es hora de seguir adelante.

Joseph-Aoun-Lebanese-Army-Chief-Beirut-December-16-2024.webp Joseph Aoun cuando era jefe del Ejército libanés, ahora es el Presidente.

Joseph Aoun

Muchos libaneses han acogido con entusiasmo el fin de la hegemonía iraní y la paralización de su principal representante en Oriente Medio. La elección en enero del ex jefe del ejército, Joseph Aoun, como presidente; y del juez de la CIJ (Corte Internacional de Justicia), Nawaf Salam, como primer ministro,es un ejemplo emblemático de este cambio.

Con el respaldo de Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita, la elección de Aoun por los legisladores libaneses es la indicación más clara hasta ahora de que la influencia de Irán en el Líbano se ha agotado, y abre el camino a reformas y apoyo internacional para ayudar a sacar a la nación del atolladero.

La reciente visita de Aoun a Arabia Saudita —la primera de un líder libanés en 8 años— ha sido considerada como un paso positivo para restablecer los lazos entre ambos países.

Durante la visita, el Primer Ministro y el Príncipe Heredero, Mohammed bin Salman, prometieron reactivar un paquete de financiación de US$ 3.000 millones para el ejército libanés, y una declaración conjunta publicada declaró que ambas partes están buscando formas de permitir que los ciudadanos saudíes visiten el Líbano nuevamente.

Ambos países también están estudiando la reanudación de las importaciones libanesas desde el Reino, que se habían detenido debido al contrabando de millones de anfetaminas y pastillas de Captagon a los estados del Golfo Árabe a través del Líbano, a menudo ocultas en cargamentos regulares.

nawaf salam.jpg Nawaf Salam cuando estaba en la Corte Internacional de Justicia, ahora es el primer ministro del Líbano.

Es cierto que no todos en el Líbano están contentos con el dramático cambio político que se está produciendo. Los partidarios de Hezbolá están conmocionados desde la pérdida de su carismático líder y la aceptación forzada del cese del fuego con Israel negociado por Estados Unidos, que se ha interpretado como un duro golpe al “Eje de la Resistencia” de los aliados respaldados por Irán en toda la región.

“La comunidad chiíta del Líbano tuvo sus días dorados bajo el gobierno de Nasrallah, y ahora es una nueva fase en la que están de luto por esos días dorados”, dijo Hanin Ghaddar, investigadora principal del Washington Institute, en una entrevista con un canal de televisión israelí.

Ghaddar, originario del sur del Líbano, dijo que Hezbolá convocó a una manifestación masiva en el centro de Beirut el 08/03/2005 para "demostrar que están tomando el poder, heredando el ejército sirio y apoderándose de las instituciones libanesas".

La guerra entre Israel y la milicia libanesa comenzó el 08/10/2023, cuando los combatientes en el sur del Líbano comenzaron a disparar cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con el grupo militante palestino Hamás, que un día antes había atacado el sur de Israel, desencadenando la guerra en Gaza.

Lo que comenzó como un intercambio de disparos a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano se intensificó repentinamente en septiembre de 2024, cuando Israel intensificó sus bombardeos aéreos de las posiciones de Hezbolá, atacó sus redes de comunicaciones y montó una ofensiva terrestre.

Entre el 17/09 y el 18/09re, miles de buscapersonas y cientos de walkie-talkies en posesión de miembros de Hezbolá explotaron repentinamente en oleadas sincronizadas tras ser saboteados por Israel. El ataque mató a 42 personas e hirió a 3.500, paralizando las comunicaciones de la milicia.

Según uno de los hijos de Nasrallah, Jawad, su padre quedó espiritualmente destrozado por el ataque con buscapersonas y walkie-talkie y la muerte de Fuad Shukr, un alto comandante y miembro de Hezbolá durante mucho tiempo, en un ataque israelí.

En una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al-Manar, Jawad describió a su padre como “desanimado y triste” después de estos golpes.

“Se notaba que estaba herido”, dijo. “Había momentos en que no podía soportar escuchar su voz cuando estaba en ese estado. Lo escuchas tratando de buscar aliento, pero una vez que escuchas su voz, te duele el corazón. Más tarde, me enteré de que estaba llorando”.

Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá. /Foto:Twitter Hassan Nasrallah, en vida fue líder de Hezbolá.

El 27/09/2024, Nasrallah murió en un ataque aéreo israelí contra una sede subterránea de Hezbollah en el suburbio de Dahiyeh, en Beirut. El ataque, llevado a cabo por aviones de combate israelíes F-15I, incluyó más de 80 bombas que destruyeron el búnker y los edificios cercanos.

El ejército israelí confirmó la muerte de Nasrallah el 28/09 y su cuerpo fue recuperado al día siguiente. El ataque provocó al menos 33 muertos y casi 200 heridos, incluidos civiles.

Mientras el conflicto amenazaba con arrastrar a Estados Unidos e Irán a una confrontación directa, con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica e Israel intercambiando ataques con misiles, la comunidad internacional actuó para asegurar un alto el fuego en noviembre de 2024, que en general se ha mantenido.

Los ataques a Hezbolá por parte de Israel lo han debilitado políticamente, lo que ha permitido a legisladores independientes y partidos no afiliados a la milicia establecer un nuevo gobierno después de más de dos años de estancamiento político.

"Hasta ahora no hay señales de que el partido esté pasando por una reevaluación de su estrategia anterior, aunque algunos dicen que dentro del partido se están llevando a cabo tales discusiones", dijo Young, del Centro Carnegie para Oriente Medio a Arab News.

“Dado el reciente endurecimiento de la posición iraní, con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, diciendo que no puede haber negociaciones con Estados Unidos, no estoy seguro de que eso sea correcto”.

beirut2.jpg Esto fue previo al ataque de Israel: El 04/08/2020, estalló el puerto de Beirut y luego la ciudad y el paso siguiente fue el default financiero del país. El declive comenzó antes del bombardeo.

El desastre

El Líbano sigue sumido en una crisis económica devastadora: la moneda local ha perdido más del 90% de su valor desde 2019 y hasta el 80% de la población vive en la pobreza (al menos el 40% de ella en pobreza extrema).

Las tasas de desempleo se han disparado y los bancos siguen imponiendo controles estrictos a los retiros y transferencias de dinero. Mientras tanto, el Banco Mundial calcula que costará US$ 8.500 millones reparar los daños causados por el conflicto entre Israel y Hezbolá.

Para los miles de libaneses que se vieron obligados a huir de sus hogares en el sur bajo los bombardeos de Israel, la mera sugerencia de que Hezbolá resultó de algún modo victorioso en el conflicto, como les gusta afirmar a algunos partidarios de línea dura, es absolutamente delirante.

“Si mis padres regresan a su pueblo, ¿cuándo podemos esperar que los expulsen de nuevo?”, dijo a Arab News Ali, un estudiante universitario que ahora vive con sus padres en un estrecho apartamento de Beirut y que no quiso dar su nombre completo.

¿Cuántas veces más? Estamos atrapados en el fuego cruzado, condenados a ser un balón de fútbol entre Hezbolá e Israel. Estamos cansados de que nos traten mal. Es vergonzoso. Y luego aparece un seguidor engañado que te dice que hemos ganado. ¿Qué hemos ganado?

hezbollah.webp Ceremonia fúnebre de jefes ejecutados de Hezbollah.

La comunidad internacional y los donantes árabes se han negado hasta ahora a liberar fondos de ayuda hasta que se aplique plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide el desarme y la disolución de todos los grupos armados del país, excepto el ejército libanés.

Después de varios años de estancamiento político y un vacío de poder que antes ocupaban Hezbolá y el bloque Amal liderado por Nabih Berri, el Líbano se encuentra ahora en una posición única para estabilizarse e integrarse de nuevo al mundo árabe.

Las declaraciones del Presidente Aoun durante la cumbre de la Liga Árabe en El Cairo el 4 de marzo reflejan su aparente determinación de poner al Líbano en este nuevo rumbo; algunos describieron su discurso como “resistencia a través de la diplomacia”.

Ghaddar, del Washington Institute, cree que si bien la fase actual puede no ser “el fin de Hezbolá para la comunidad (chiíta libanesa)”, la falta de dinero, empleos, servicios y reconstrucción ha llevado a la gente a buscar alternativas.

"Está muy claro que Hezbolá ya no es una opción para ellos", dijo en la entrevista con el canal de televisión israelí.

Hoy, “Hezbolá es una entidad nueva, que no puede proveer, no puede proteger, obviamente no puede preservar y no puede reconstruir”.

