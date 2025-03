La miniserie de 8 capítulos, perfecta para cerrar el fin de semana

Desde medios especializados hasta espectadores, las críticas reflejan un interés genuino por la propuesta de Oriol Paulo. Paula Martínez, de Cinemanía, destacó su impacto al afirmar: "Un reparto exquisito, una trama que engancha y sorprende y un enclave incomparable".

En Filmaffinity, la recepción por parte del público también fue positiva, con comentarios como: "La trama es muy interesante y tiene unos giros brutales", "los episodios finales son buenísimos" y "apasionante, no defrauda y cumple con las expectativas, así que poco más se puede pedir".

Las opiniones reflejan lo que muchos buscan en una miniserie: una historia sólida, con un desarrollo que va de menos a más y un final que no decepciona.

image.png

De la literatura a la pantalla

Para quienes disfrutan de las adaptaciones literarias, este thriller psicológico tiene un plus. La serie está basada en la novela homónima de Mikel Santiago, publicada en 2014. Si bien las adaptaciones suelen generar cierto recelo entre los lectores, en este caso la fidelidad a la esencia del libro ha sido bien recibida.

Oriol Paulo, conocido por su trabajo en "Contratiempo" y "El cuerpo", sabe cómo trasladar el suspenso del papel a la pantalla. La combinación entre una atmósfera inquietante, un ritmo narrativo cuidado y un guion que juega con la percepción del espectador logra que la serie funcione tanto para quienes leyeron la novela como para aquellos que llegan sin conocer la historia.

Por lo tanto, si todavía no decidiste qué ver estos días, "La última noche en Tremor" se presenta como una opción más que interesante. No requiere el compromiso de una serie extensa, pero sí la atención suficiente para dejarte llevar por una historia que sabe cómo mantener el suspenso hasta el último minuto. Como dicen quienes ya lo vieron, "no defrauda".

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

El nuevo beneficio de Cuenta DNI que nadie se quiere perder

Los bancos cambian su horario: A qué hora comenzarán a atender

Eial habló de más y Galia Moldavsky la empeoró: "Lali Espósito se c*leo a media..."

La película de 1 hora y 30 que mantiene la tensión hasta el último segundo