Eial habló de más y Galia Moldavsky la empeoró: "Lali Espósito se c*leo a media..."

Pero el escándalo no terminó ahí. Como si fuera un efecto dominó, los internautas desempolvaron declaraciones de Galia Moldavsky en "Escucho Ofertas", programa de Blender en el que ella fue conductora. Donde, hace un tiempo atrás, había hecho un comentario explosivo sobre la vida sentimental de Lali Espósito: "Por ejemplo, Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se c*leo a media Argentina".