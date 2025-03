Requiem a Deng Xiaoping: Li Ka-shing vende a BlackRock por presiones de Donald Trump

Los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Co., pasan a manos de un nuevo consorcio tras un acuerdo con CK Hutchison Holdings Ltd., reportó la agencia Bloomberg. Debe destacarse que BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd. conforman el grupo que acordó adquirir el 90% del grupo Hutchison Ports, que opera 43 puertos en 23 países y tiene sede en Hong Kong, en Panama Port Company (PPC).