¿Falso vivo? Luis Majul presentó "pruebas" (y duro cruce con Navarro)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/1896938017014816957&partner=&hide_thread=false @majulluis presentó el registro de ingresos y egresos a Casa Rosada que demuestran que la entrevista a Javier Milei en La Cornisa fue en vivo. https://t.co/FkZ2kjto3D pic.twitter.com/dVIktvkRgi — El Observador 107.9 (@Observador1079) March 4, 2025

En otro tramo del programa, Luis Majul apuntó directamente contra su colega, con nombre y apellido."Las cosas que hacés vos Roberto Navarro, yo no las hago. Las cosas que haces vos y que bordean el delito, cuando no son un delito, yo no las hago, vos las hacés, por eso pensás con esa cabeza de chorro y de delincuente".

"Como vos mentís crees que todos mienten", siguió. Y completó: "Quiero verte pedir disculpas, a vos y a toda la bandita que labura con vos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/1896926112061751801&partner=&hide_thread=false “Roberto Navarro, quiero que pidas disculpas”: @majulluis demostró que la nota a Milei en La Cornisa fue en vivo y quiso ‘poner en evidencia a estos truchos’ que piensan con ‘cabeza de chorro y delincuente’.



Con @LuisGasulla | #ElpasedelosLuises https://t.co/EWkzM7v8HC pic.twitter.com/d6Js3Ywh6n — El Observador 107.9 (@Observador1079) March 4, 2025

Dura respuesta de Roberto Navarro a Luis Majul: "Mala persona"

Esta mañana, durante su programa radial, Roberto Navarro insistió en los elementos sospechosos, "qué querés que te diga, si tiene cuatro patas, ladra, es un perro", y chicaneó: "ahora pidieron que le armen cosas para mostrar y desmentir...imaginate si el tipo tiene que salir a hacer todo eso, el culo sucio que debe tener".

"Dije ayer varias veces, no estoy seguro pero ya el hecho de que suene verosímil dice mucho de Majul y el Presidente", explicó Navarro.

"Ponele que no fuera así, que se afeitó rápido, se cambió la corbata, que el Presidente tuiteó debajo de la mesa, que Del Río se atrasó, ponele que pasaron todas esas cosas... Ponele que tenés razon vos, Majul, ¿por qué no le preguntaste en la nota por qué Novelli entró 9 veces a la Rosada, cuando te dijo que era una cuestión de privados? ¿Por qué no le preguntaste cuando dijo que estaba en la Constitución poner jueces por decreto, en qué artículo? ¿Por qué no le preguntaste en la nota por qué hay tipos extranjeros de primer nivel que están diciendo que él les pidió plata. ¿Sabés por qué? Porque un tipo que le hace 25 notas al Presidente en un año no es un periodista, es un vocero, forma parte del aparato de propaganda".

"Yo creo que fue falso vivo, y si no lo fue, qué importa, el problema es que sos una mala persona. Se te va a recordar como la mierda cómplice de un Gobierno genocida, lo demás es una anécdota", finalizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MatiAromi/status/1896922929738490300&partner=&hide_thread=false No no no, LA CERRADA DE ORTO que le pega Navarro a Majul es ABSOLUTA



“Vas a ser recordado como LA MIERDA CÓMPLICE del GOBIERNO” pic.twitter.com/3phyI6ZlEk — Mati Aromi (@MatiAromi) March 4, 2025

----------

Otras noticias en Urgente24:

Terrible: Otro mazazo de The Wall Street Journal sobre Hayden Davis y Javier Milei

La miniserie de 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo

Grupo Clarín va por Mercado Pago: La jugada de Telefónica y la creación de un banco

El outlet con hasta 70% off que rompe récords de visitas

"Cuando Milei habla del pacto Clarín-Duhalde no conoce cómo fue la verdadera historia"