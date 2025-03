Según Milei, The New York Times y Washington Post hicieron "chismes de peluquería" con el escándalo LIBRA

"Uno no sabe de todo" reconoció el economista que hace poco se auto candidateaba al Premio Nobel.

"Los que entraron (en $LIBRA) lo hicieron voluntariamente" dijo mostrando cero grado de empatía con los damnificados que confiaron en su palabra.

Majul le tira el centro para que Milei se lave un poco la mugre que tiene por las estafas, pero lejos de aprovecharlo, lanza frases machistas e infantiles porque no puede explicar que su participación fue fundamental para las estafas con criptos, y que por eso lo investiga el… pic.twitter.com/Vn6yfZu0cX — Editor (@Editor_76) March 3, 2025

“Facundo Manes mintió de manera deliberada”

En diálogo con Luis Majul, se refirió al diputado nacional del radicalsimo:

Manes dijo que fueron dos trompadas pero fueron dos palmaditas en el pecho. Pero no me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada. Manes dijo que fueron dos trompadas pero fueron dos palmaditas en el pecho. Pero no me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada.

Respecto a la Asamblea Legislativa, el Jefe de Estado señaló que se sintió cómodo con el recinto medio vacío por la ausencia de legisladores de la oposición:

“Quizás es un anticipo de la Argentina que viene, donde no hay zurdos resentidos y cucarachas kukas. Quizás solo estén quienes tienen diferencias pero buscan el camino de la libertad. ¿Sabe porque no fueron? No se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser de izquierda, gente envidiosa, fracasada. Frente al éxito ajeno, se ponen mal. Por eso no fueron. Es una postal del futuro”.

Contra los ñoños republicanos

"Muchos critican las designaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema y ni siquiera son abogados".

De acuerdo a esta nueva concepción presidencial ,solamente los graduados en Derecho podrán opinar sobre los integrantes del máximo tribunal de Justicia.

#Argentina | Javier Milei no puede responder a la pregunta de su periodista amigo, Luis Majul, sobre la designación de jueces por decretos. Acusa de "ñoños republicanos" a los que le dicen que es anticonstitucional e ilegal lo que está haciendo. pic.twitter.com/RwCyAdQdoy — Agitación (@Agitacion_) March 3, 2025

“Vicha cruel”, su obsesión con la vicepresidenta

Según Milei, Victoria apuró el final de la sesión al darla por terminada.

“Se ve que no mira mis discursos, todos mis discursos terminan igual”.

El sábado primero de marzo, Villarruel dio por cerrada la sesión antes de eso y Milei se lo marcó en público: “Esperá, no te apures”.

“Es falso que queremos intervenir la provincia”

Con respecto a sus fuertes cruces con el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que “es falso” que haya pedido la intervención de estado sub nacional.

De todas formas, remarcó que el distrito “se convirtió en un baño de sangre, ese es un dato de la realidad”.

Si verdaderamente él está preocupado por lo que pasa con los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Kicillof se tiene que correr y nosotros nos hacemos cargo. Él es parte del problema, no de la solución. Si verdaderamente él está preocupado por lo que pasa con los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Kicillof se tiene que correr y nosotros nos hacemos cargo. Él es parte del problema, no de la solución.